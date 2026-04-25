Pamela López sufre fuerte accidente en 'La Granja VIP' durante competencia: "Está llorando de dolor"

El reality 'La Granja VIP' está por cumplir dos meses al aire mostrando el 24/7 de los participantes. Lo que llamado la atención es el accidente que tuvo Pamela López en una de las competencias, y que aparentemente se habría tratado de una estrategia.

Pamela López se lesiona

Como cada semana en el programa reality, los participantes nominados como peones compiten en una circuito para que uno se salve de la eliminación. Además, puede salvar a otro sentenciado y traicionar a otro integrante para la eliminación. Es así como Pamela López, Samahara Lobatón, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' compitieron para ganar.

Durante este circuito, Pamela López sufre una caída desde el inicio del juego al pasar encima de una valla y cae golpeando fuertemente su rodilla. Aunque intenta seguir con el juego, no puede y se retira a un lado cojeando para ser atendida. Luego, el conductor Yaco Eskenazi informa más sobre lo sucedido.

"Ha tenido una lesión en la rodilla, aparentemente es el ligamento lateral. Acá le está revisando el doctor, pero parece que sí va a necesitar atención porque está llorando de dolor. Parece que no ha sido solo un golpe, parece que se le ha doblado, está bastante asustada", declara el presentador.

Por su parte, la influencer comenta que efectivamente cayó muy mal al pasar la valla. En el momento, señal que le dolió mucho, pero tras ser atendida ya estaría pasando poco a poco el fuerte dolor que tuvo.

"Ahorita se me está pasando, pero en el momento sí sentí mucho dolor, sentía que no podía pisar, ni caminar, nada", declara.

¿Una estrategia?

Al poco tiempo, el público pudo observar que efectivamente Pamela López parecía estar mucho mejor. Por ello, muchos seguidores empezaron a comentar que el accidente que tuvo la influencer en el juego fue una aparente estrategia para que 'Cri Cri' gane y así pueda salvar a Gabriela Herrera, y traicionar a Pati Lorena, participante del equipo rival.

Es así como los nominados a la gala de eliminación está Samahara Lobatón, Pati Lorena y Pamela López. Según los 'team reales' del programa, la ex de Christian Cueva se salvaría.

De esta manera, hoy se podría ir uno de los sentenciados del programa reality 'La Granja VIP', después de que Pamela López tuviera una fuerte caída y el ganador 'Cri Cri' salvara a Gabriela Herrera, causando así que uno de los integrantes del 'team víboras' pueda ser eliminado de la competencia.