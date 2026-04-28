Ale Fuller asegura no guardar rencor a Renato Rossini Jr. ni a Pablo Heredia: "Si los veo, les doy un abrazo"

Ale Fuller se pronunció tras las declaraciones de Renato Rossini Jr. en La Granja VIP, donde insinuó que su relación terminó por una tercera persona. Sus palabras generaron reacciones en redes, especialmente por involucrar indirectamente a Pablo Heredia.

Ale Fuller descarta infidelidad y apuesta por la calma

En declaraciones recogidas por el portal "Instarandula", Ale Fuller se refirió a los comentarios de Renato Rossini Jr. y trató de contextualizarlos dentro del entorno del reality. La actriz consideró que el encierro y la dinámica del programa podrían haber influido en la manera en que se expresó su expareja.

"Entiendo que el encierro, estar en este ambiente de intimidad, porque creo que los dos estaban solos conversando, creo que también este marco donde estás encerrado necesitas este momento de humanidad, de abrirte, de permitirte mostrarte vulnerable tal vez. Intento creer que esa es la línea y la razón", explicó.

Pese a la polémica, Fuller dejó en claro que no guarda rencores ni hacia Renato Rossini Jr. ni hacia Pablo Heredia. Por el contrario, resaltó que ambos fueron personas importantes en su vida y que de esas relaciones obtuvo aprendizajes valiosos.

"De verdad yo sí les guardo mucho cariño porque siento que he aprendido muchísimo, creo que ellos han sido parte importante de mi camino. Así que yo sí les deseo lo mejor, si me los encuentro les daría un abrazo, pero sí es delicado cuando se dicen cosas que no son y de esa magnitud, cosas falsas. Lo de infidelidad ni cerca", afirmó, rechazando tajantemente cualquier insinuación de engaño.

Sus declaraciones buscan poner fin a las especulaciones que surgieron tras lo dicho en el reality, marcando una postura conciliadora pero firme frente a versiones que considera incorrectas.

@rkt696 Ale Fuller asegura no guardar rencor a Renato Rossini Jr. ni a Pablo Heredia ♬ sonido original - rkt696

Ale Fuller revela cómo vivió el reencuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos

Semanas atrás, Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron al aparecer juntas en un evento musical en Colombia, confirmando así que dejaron atrás los conflictos que durante años las mantuvieron distanciadas, en medio de su conocida historia con Patricio Parodi. Este reencuentro no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

En ese contexto, Alessandra Fuller fue consultada por el programa 'Amor y Fuego' sobre este momento, considerando su cercanía con ambas. La actriz se mostró muy feliz por la reconciliación y resaltó la disposición de las dos para retomar su amistad.

"Me llamaron ese mismo día. La verdad, me entusiasma muchísimo que se hayan amistado, que hayan podido reencontrarse y conversar. La vida es así: a lo largo del camino uno siempre puede retomar los vínculos si hay disposición de ambas partes. Una relación es de dos, y si las dos están dispuestas, bienvenido sea", expresó.

Ale Fuller afrontó la polémica con serenidad, negó una supuesta infidelidad y dejó claro que no guarda resentimientos hacia sus exparejas. Además, celebró la reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster, resaltando el valor del diálogo. Con ello, busca cerrar etapas y enfocarse en una fase de mayor madurez.