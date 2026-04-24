Ale Fuller contesta a Renato Rossini Jr. tras confesión sobre su ruptura: "No sé qué está pasando con él"

Ale Fuller decidió hablar luego de las fuertes declaraciones de Renato Rossini Jr. en "La Granja VIP". El actor dejó entrever que su relación terminó por la aparición de una tercera persona, pero la actriz no se quedó callada y respondió con evidente confusión.

Ale Fuller responde a Rossini Jr. tras lo dicho en "La Granja VIP"

Ale Fuller sorprendió al romper su silencio tras varios días de rumores sobre el fin de su relación con Renato Rossini Jr.. Sin levantar la voz ni generar más conflicto, dejó en claro que no comparte lo que el exchico reality ha contado en "La Granja VIP".

La exchica reality fue abordada por las cámaras a la salida de un concierto y, aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que no entiende lo que viene diciendo su expareja. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios.

"Yo no sé qué está pasando con lo que dice Rena. La verdad es que estoy muy confundida. Hace tiempo que estoy muy confundida con sus declaraciones. Le mandamos un abrazo", expresó la actriz para "Amor y Fuego", quien se encontraba al lado de su madre.

Con esta respuesta, la actriz mostró una postura tranquila, pero firme. No confirmó nada de lo que se ha dicho y, más bien, dejó ver que le incomoda la situación.

Renato Rossini Jr. y su versión

Todo el escándalo empezó cuando Renato Rossini Jr. abrió su corazón en el reality. Ahí contó detalles del final de su relación con Ale Fuller y dejó entrever que hubo una tercera persona que lo hizo dudar. El actor explicó que la situación se volvió incómoda cuando vio ciertas actitudes que no le gustaron. Por eso decidió terminar la relación antes de que todo empeore.

"Había una cercanía dudosa. Prefiero dar un paso al costado, algo que a mí no me va a sumar", señaló. "Tan fácil es decir: 'Siento esto por esta persona, no he superado esto, me preocupa más mi vida profesional'. Eso, mejor chau y haz tu vida", agregó.

@ameg_pe 07.04.26 | Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia hablan de su ex Ale Fuller. Además, Renato le cuenta por qué terminó con la actriz y Pablo le da un consejo que lo hace llorar. Fuente: La Granja VIP ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Según contó Rossini, se trataría de alguien que llevaba tiempo intentando acercarse a la actriz, incluso cuando ellos ya estaban saliendo. Pablo Heredia aseguró que este hombre habría estado "rondando" desde la mitad de su relación con Ale. Ambos evitaron dar nombres, solo confirmaron la inicial "M". Renato dejó claro que esa cercanía influyó en su decisión de dar un paso al costado.

Otro episodio que marcó su ruptura, según Renato, fue el ampay de la actriz en medio del estreno de su película "Entre nosotros". Aclaró que nunca hubo infidelidad, pero sí una situación que lo hizo sentir mal.

"Sé que ella no fue infiel... Cuando estábamos saliendo, Ale hizo una película y habían actores. Y sale de la mano con uno de ellos. Y cuando ve las cámaras, le suelta la mano. Eso me lo muestran en el avant premiere. Y la gota que rebalsó el vaso fue que sube una historia del ampay. Y en la historia pone: 'Que esto quede entre nosotros'. Luego lo borra", contó.

Renato Rossini Jr. se sintió mal al respecto y le terminó. Tras ello, se fue a "Gran Hermano" en Argentina, golpeado emocionalmente. Aun así, dejó claro que no le guarda rencor.

"¿Por qué utilizar el ampay sabiendo que está conmigo como una herramienta para promocionar su película?... Me hubiera consultado... Yo lo hubiera entendido", comentó. "Le terminé... Me fui con el síndrome del impostor, pensando por qué me había hecho eso. Porque no soy el chico con el que le gustaría estar. Me hice muchas preguntas y me fui muy triste", contó. "Yo la perdono", agregó.

Mientras Renato ha decidido contar su historia en televisión, Ale Fuller ha tomado otro camino. La actriz ha preferido mantenerse al margen y no entrar en enfrentamientos. Sin embargo, su respuesta deja claro que no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Más bien, insiste en que todo esto la tiene confundida.

En conclusión, Ale Fuller decidió responder con calma y marcar distancia frente a la versión de Renato Rossini Jr. en "La Granja VIP", dejando en claro que no comparte lo que él viene contando. Aunque evitó entrar en detalles, su postura evidencia incomodidad y confusión ante lo expuesto en televisión. Por ahora, ambos mantienen versiones distintas y el tema sigue generando expectativa en la farándula.