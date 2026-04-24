Ale Fuller reacciona a reconciliación de Flavia Laos y Luciana Fuster: "Me entusiasma muchísimo"

El reencuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos en un evento musical tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que ambas dejaron atrás la rivalidad que por años marcó su relación. Este inesperado momento no pasó desapercibido en su círculo cercano, por lo que Alessandra Fuller decidió pronunciarse y compartir cómo vivió este acercamiento entre sus amigas.

Ale Fuller revela cómo vivió el reencuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos

Semanas atrás, Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron al aparecer juntas en un evento musical en Colombia, confirmando así que dejaron atrás los conflictos que durante años las mantuvieron distanciadas, en medio de su conocida historia con Patricio Parodi. Este reencuentro no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

En ese contexto, Alessandra Fuller fue consultada por el programa 'Amor y Fuego' sobre este momento, considerando su cercanía con ambas. La actriz se mostró muy feliz por la reconciliación y resaltó la disposición de las dos para retomar su amistad.

"Me llamaron ese mismo día. La verdad, me entusiasma muchísimo que se hayan amistado, que hayan podido reencontrarse y conversar. La vida es así: a lo largo del camino uno siempre puede retomar los vínculos si hay disposición de ambas partes. Una relación es de dos, y si las dos están dispuestas, bienvenido sea", expresó.

Flavia Laos confirmó amistad con Luciana Fuster

En declaraciones al mismo programa, Flavia Laos dio más detalles sobre cómo se dio su acercamiento con Luciana Fuster. Según contó, coincidieron en el aeropuerto y desde ese momento el trato fue cordial, lo que las llevó a compartir el traslado al hotel y luego reunirse con otras integrantes de la misma campaña.

"Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party", recordó.

La influencer también dejó en claro que, tras los años de distanciamiento, ambas lograron aclarar sus diferencias y retomar su vínculo. Como se recuerda, el quiebre entre Flavia Laos y Luciana Fuster se dio cuando esta última inició una relación con Patricio Parodi, quien había sido expareja de Laos.

"Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos", agregó.

En conclusión, la reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster marca el fin de una etapa de distanciamiento y demuestra que pudieron dejar atrás sus diferencias para retomar su amistad. Este acercamiento fue bien recibido por entorno cercano, como Ale Fuller, quien expresó su entusiasmo al verlas nuevamente unidas y en buenos términos.