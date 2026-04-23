Connie Chaparro se quiebra al confesar que le detectaron cáncer a la piel: "Se me cayó el mundo"

Connie Chaparro revela que le detectaron cáncer a la piel
Connie Chaparro conmovió al contar que fue diagnosticada con cáncer a la piel. La actriz decidió hablar sin filtros sobre lo que vivió y cómo una consulta médica terminó cambiándole la vida. Todo comenzó con una visita al dermatólogo por una alergia. Sin pensarlo mucho, pidió una revisión adicional que fue clave.
"Hace un mes fui al dermatólogo porque tenía una alergia y quería que me recete algo, y cuando pasé por ahí dije: 'Doctor, revíseme los lunares'", contó.
Ese pedido permitió detectar algo extraño en uno de sus lunares, lo que llevó a una biopsia. Días después, llegó el resultado que la dejó en shock. Connie recordó ese momento con mucha emoción.
"Decía 'Cáncer a la piel insitu' y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible", confesó.
La noticia fue un golpe fuerte, porque no lo esperaba y le removió todo por dentro. A pesar del susto, la actriz explicó que la detección a tiempo fue clave para poder actuar rápido.
Un proceso difícil, pero con salida
Connie Chaparro contó que el diagnóstico la impactó bastante, ya que no espera recibir una noticia así. Además, le sorprendió aún más porque siempre ha sido muy cuidadosa con el sol, no solo con ella misma, sino también con su familia, ya que era quien se encargaba de ponerle bloqueador a su esposo e hijo.
Dentro de todo, destacó que recibió varios consejos de amigos y que fue un alivio contar con seguro médico en ese momento. La actriz aprovechó para recomendar a sus seguidores que se hagan chequeos preventivos.
"En mi caso, este lunar parece que ya lo tenía y se malignizó. Dicen que solo el quince por ciento de personas le pasa eso. Así me pasan a mí las cosas, pero nada, siempre tengo ahí angelitos que me cuidan y gracias a Dios salí bien y más fortalecida. Así que lo comparto con ustedes para que se lo compartan a otra persona que les puede servir", expresó.
Luego de que le retiraran el melanoma, Connie continuó con más controles médicos y, afortunadamente, todo salió bien. Durante ese tiempo, también tuvo que seguir con su trabajo, lo que hizo todo más complicado. Sin embargo, se mantuvo firme.
"Qué suerte haberlo encontrado al tiempo. Ahora se vienen más cuidados. Con eso podré exponerme al sol nuevamente", agregó.
En conclusión, Connie Chaparro decidió compartir su experiencia para crear conciencia sobre la importancia de los chequeos a tiempo. Su caso demuestra que una revisión preventiva puede marcar la diferencia frente a una enfermedad como el cáncer de piel. Hoy, la actriz continúa con sus cuidados y deja un mensaje claro: escuchar al cuerpo y actuar a tiempo puede salvar vidas.