Connie Chaparro rompe su silencio tras polémica entre Sonia Oquendo y Sergio Galliani: "Fue un malentendido"

Sergio Galliani quedó envuelto en una controversia tras las acusaciones públicas de Sonia Oquendo por presunto maltrato. Pese a los descargos de otros involucrados, el tema siguió generando atención mediática, por lo que Connie Chaparro, pareja del actor, se pronunció y aseguró que el episodio ya quedó atrás y no buscan prolongar la polémica.

Connie Chaparro se pronuncia tras acusaciones contra Sergio Galliani

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Connie Chaparro fue consultada sobre cómo se encuentra luego de que el nombre de Sergio Galliani quedara expuesto por las acusaciones de Sonia Oquendo. Sin profundizar en mayores detalles, la actriz aseguró que actualmente se siente tranquila y que considera el tema como un capítulo cerrado.

"Ya no espero nada, estoy tranquila, ya pasó todo, ya se hicieron los descargos y no hay nada más que decir. Ahí quedó ya el tema", expresó Chaparro, dejando en claro que no planea seguir alimentando la controversia.

La actriz también indicó que no ha existido comunicación con Sonia Oquendo tras lo sucedido y remarcó que, desde su punto de vista, todo se habría originado a partir de un malentendido. En esa línea, sostuvo que lo más saludable es no prolongar una situación que ya generó suficiente tensión.

"Creo que ha sido un malentendido, así que mejor dejarlo ahí. Lo lamentamos muchísimo, creo que puede ser parte del estrés de las obras", señaló.

Asimismo, Chaparro hizo una mención especial a Camucha Negrete, otra actriz vinculada indirectamente al tema, y expresó su pesar por la situación vivida, resaltando el cariño que siempre existió hacia ella y su entorno cercano.

"Así como lamentamos mucho el fallecimiento de Camucha y siempre se le ha tratado con mucho amor y somos muy allegados con su familia", añadió, buscando marcar distancia de cualquier versión que sugiera conflictos personales.

Bettina Oneto se comunicó en medio de la polémica

Otro de los episodios que avivó el debate fue la difusión de un audio antiguo que involucró a la actriz Bettina Oneto. Ante ello, Connie Chaparro reveló que Oneto se comunicó directamente con ella, visiblemente afectada por la exposición pública de una conversación privada ocurrida hace catorce años.

Según contó Chaparro en el programa Habla Chino, conducido por Aldo Miyashiro, su colega se mostró profundamente afectada por la forma en que se interpretó el contenido del audio, el cual salió a la luz en Amor y Fuego.

"La pobre Bettina me llamó llorando. Me dijo: 'Yo no he dicho eso'. Ella se ha sentido pésimo", relató la actriz.

Chaparro explicó que el material corresponde a una charla íntima entre Oneto y su peluquera, grabada hace más de una década, y que, según la actriz, fue sacada completamente de contexto al difundirse en la actualidad. Esta situación, afirmó, generó un impacto emocional considerable en su colega, quien jamás imaginó que una conversación privada reaparecería tantos años después.

La polémica en torno a Sergio Galliani mostró cómo hechos del pasado pueden reactivarse y generar repercusiones cuando involucran a figuras públicas. Connie Chaparro optó por un tono conciliador y evitó confrontaciones, mientras que el testimonio sobre la reacción de Bettina Oneto sumó un nuevo elemento al debate sobre la exposición de conversaciones privadas.