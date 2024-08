Bettina Oneto recordó su fugaz romance con el salsero Frankie Ruiz: "Fue una bonita aventura"

En una reciente entrevista, la reconocida actriz Bettina Oneto se animó a contar algunos pasajes de su vida poco conocidos por los usuarios. En ese sentido, detalló el fugaz romance que tuvo con el salsero Frankie Ruiz e, incluso, contó cómo fue que conoció al legendario Héctor Lavoe.

Durante una reciente entrevista para el diario 'Trome', Bettina Oneto se animó a revelar pasajes de su vida poco conocidos, tal es el caso de los romances que tuvo en el pasado con internacionales salseros de la época y que hasta ahora siguen vigentes en la música.

En ese sentido, Bettina Oneto contó acerca de los romances que tuvo con Frankie Ruiz, Héctor Lavoe e Ismael Miranda, siendo el primero con quien duró un poco más de tiempo. Y es que la popular actriz reveló que conoció a Frankie Ruiz en un almuerzo y, tras ello, estuvieron juntos en Miami.

"Me invitan a un almuerzo, ahí conocí a Frankie. Estuvimos juntos aquí, en Miami, en Puerto Rico, estuve un tiempo, pero no solo yo, no quiero decir que fui el gran amor de Frankie, pero fue una bonita aventura, duró bastante tiempo, unos meses" , reveló Bettina Oneto para el diario Trome.

De este modo, la actriz Bettina Oneto guarda un gran cariño por las experiencias que vivió con dichos cantantes y no duda en contarlo fiel al estilo que lo caracteriza.

Por otro lado, otro de sus romances más sonados fue con Héctor Lavoe, a quien conoció en Puerto Rico en los años 80. En esa línea, Bettina Oneto dejó en claro que fueron romances fugaces, de los cuales se llevó una bonita experiencia y no duda en revelar los detalles al respecto.

"Llamé a mi abuela para ver cómo estaba y me dice que me habían llamado varias veces, me dice que era un tal Héctor Lavoe... Hector estaba en la feria, ya había llegado. Mi fui al aeropuerto y volé en la cabina, dejé el show de Iván Cruz para venir a ver a Héctor. De frente me fui al Sheraton, entré al cuarto y Héctor estaba en la ducha, desde ahí me gritó, 'Pero claro, muchacha, ya llegaste al fin'", sostuvo Bettina Oneto.