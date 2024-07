Carlos Álvarez lanzó nueva parodia sobre Dina Boluarte y su polémica respuesta en la Gran Parada Militar: "Tu mamá"

El comediante peruano Carlos Álvarez no dejó de lado la reciente controversia en la que estuvo involucrada la presidenta Dina Boluarte. Mientras la mandataria se dirigía por la avenida Brasil hacia el estrado oficial del Desfile Militar 2024, ocurrió un incidente imprevisto que atrajo la atención del público y generó numerosas reacciones en las redes sociales.

La presunta respuesta de Dina Boluarte hacia una ciudadana que la llamó 'corrupta' provocó una ola de reacciones en las redes sociales y Carlos Álvarez no fue una excepción, pues decidió parodiar este momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cabe resaltar que todo sucedió cuando el vehículo presidencial pasaba frente a los espectadores, un transeúnte le gritó "corrupta" a Boluarte Zegarra. La presidenta respondió de manera inesperada y con un tono sarcástico, habría dicho "Tu mamá". Luego, se la escuchó decir "gracias", como si ignorara las críticas dirigidas hacia ella.

Esta reacción sorprendió a muchos de los presentes y desató una ola de comentarios en las redes sociales, donde varios usuarios calificaron el comportamiento de la presidenta de la República como inapropiado. Ante ello, Carlos Álvarez no tardó en lanzar su parodia sobre este polémico momento. Fiel a su estilo, el humorista compartió este divertido sketch en sus redes sociales.

En su cuenta de Facebook, el comediante compartió un video en el que, caracterizado como la presidenta del Perú y llevando un reloj Rolex gigante, en referencia a las investigaciones actuales contra Boluarte, exclamó: "Estoy lista, rumbo a la gran parada militar, para recibir el cariño, los piropos y el amor de mi pueblo".

En la parodia, la versión de Álvarez de la presidenta Boluarte se enfrenta a un público poco amigable. Ante los gritos de "corrupta" y comentarios sobre su sentido de la moda y sus operaciones estéticas, el personaje responde con una serie de insultos: "¡Tu mamá! ¡La tuya! ¡Tu vieja! ¡Tu mamá calata! ¡Basura! ¡Cachudo! ¡Serrano envidioso! ¡Conch***!".

El extenso discurso de Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte continúa causando controversia. Para Carlos Álvarez, las cinco horas de discurso fueron una pérdida de tiempo. El comediante cuestionó la falta de contenido y efectividad del mensaje de Boluarte, llamándolo "puro bla bla", y también criticó al Congreso por su actitud complaciente.

"Realmente fueron cinco horas perdidas, que no merecen el menor análisis con un mensaje que jamás cumplirá, puro bla bla, con cosas que ni ella misma entendía, con un Congreso sobón que aplaudía porque si no, no reciben sus bonos. Cinco horas hablando cosas que jamás cumplirán", sostuvo Carlos Álvarez.