Tía de Paul Michael advierte a Pamela López tras peleas en reality: "Se va a tener que ir del país"

Pamela López ha tenido varios problemas con Paul Michael, donde han dado por terminado su relación amorosa. La tía del joven cantante ha salido a defenderlo tras ver cómo la ex de Christian Cueva lo trata y le advierte que contará todo lo que sabe para hundirla.

Tía lisuras manda advertencia

Por medio del podcast 'Q' Bochinche', la 'Tía lisuras' ha salido a responder fuertemente tras ver que Pamela López estaría arremetiendo contra Paul Michael con el resto de los integrantes de 'La Granja VIP', y que su sobrino se encuentre muy afectado.

"Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí, nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es 'pollo' para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás", declaró.

Así mismo, señaló que conversará con ambos porque se ha quedado sorprendida por el trato que tiene la ex de Christian Cueva a su sobrino en medio de gritos.

"Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga voy a conversar con él y ella. Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino", añadió.

Sale en defensa de Paul Michael

En otro momento, la tía de Paul Michael comenta que si su sobrino le confirma que todo lo sucedido en el programa 'La Granja VIP' es real, se irá en contra de Pamela López al punto de revelar sus secretos hasta hundirla.

"Yo pienso que esto es show, pero si mi sobrino sale y me dice 'esto, esto, esto'. Pamela se va a tener que ir del país, porque se va a tener que largar, se agarra porque se agarra, ahí va a salir el verdadero show. Tú sabes Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre", dijo.

De esta manera, la 'Tía lisuras' manda fuerte advertencia a Pamela López por la forma que lo está tratando y hablar mal de él con el resto de los participantes. Afirmando que solo espera la salida de su sobrino Paul Michael y la ex de Cueva para saber exactamente si todo lo que ha pasado es real.