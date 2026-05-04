Valeria Piazza critica a Marcelo Tinelli por presumir a Rossana Almeyda: "Le está sacando celos a Milett"

Tras el fin de la relación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, el conductor argentino ha presumido momentos con Rossana Almeyda. En medio de todo este revuelo, Valeria Piazza opinó fuerte en "América Hoy". La exreina de belleza cuestionó la actitud de Tinelli, sobre todo porque la ruptura con Milett aún está fresca.

¿Valeria Piazza se indignó con Marcelo Tinelli?

La nueva etapa sentimental de Marcelo Tinelli sigue dando que hablar. Luego del fin de su relación con Milett Figueroa, el conductor argentino ha sido vinculado con Rossana Almeyda, una modelo y politóloga que ya habría conocido a su familia.

El tema fue comentado en "América Hoy", donde Valeria Piazza estuvo como conductora invitada y no dudó en dar su opinión. Para la exreina de belleza, Tinelli estaría avanzando muy rápido y sus acciones podrían incomodar a Milett.

Durante el programa, Valeria fue directa al analizar las recientes apariciones del argentino con Rossana. Según dijo, todo parece una forma de provocar a su expareja peruana.

"¿Qué va a decir doña Marthita? Porque claramente ahí Marcelo Tinelli le está sacando celos a Milett, pero me parece demasiado rápido que esté enamorado", señaló Valeria Piazza.

Su comentario generó reacciones en el set, ya que dejó claro que no ve bien que Tinelli se muestre tan pronto con otra persona. Edson Dávila también opinó sobre el tema y preguntó qué sentirían si una expareja hace algo así poco tiempo después de terminar.

"¿Ustedes como mujeres qué pensarían de que su ex haga eso? De inmediato, ojo. Ha pasado como un mes y ya está saliendo con otra chica", consultó.

Valeria respondió sin pensarlo demasiado y fue sincera con lo que sentiría. La modelo dejó claro que una situación así podría generar pena hacia la otra persona e incomodidad.

"Me daría pena. (¿Pena o rabia?) Pena y rabia, las dos cosas, porque claro, imagínate tú recién terminan ella lo anuncia y obviamente la prensa argentina está diciendo que Marcelo Tinelli estaría molesto con Milet Figueroa por el tema del reality. Y no solo eso se molesta y encima ya está saliendo con otra", sostuvo.

La conversación siguió y Edson le preguntó directamente si le parecía un acto caballero por parte de Tinelli. Valeria contestó con sinceridad. Por su parte, Janet Barboza también se sumó al comentario y dejó una frase que llamó la atención.

"¿Te parece caballero lo que ha hecho?", preguntó Edson. "No", respondió Valeria de forma tajante. "Pero a mí no me sorprende", señaló Janet.

Tinelli muestra señales con Rossana

Mientras tanto, Marcelo Tinelli sigue dando pistas sobre su cercanía con Rossana Almeyda. En redes sociales, respondió algunas preguntas sobre ella y llamó la atención al confirmar que su familia ya la conoce.

Cuando le consultaron: "¿Tu familia ya conoció a Rossana Almeyda?", el conductor argentino respondió: "Sí".

Aunque Tinelli no ha confirmado oficialmente una relación con Rossana, sus gestos en redes han sido suficientes para encender los rumores. Por ahora, Milett no ha respondido a estas señales. Sin embargo, en el set de "América Hoy" muchos coincidieron en que el argentino estaría mostrando demasiado pronto.

En conclusión, Valeria Piazza cuestionó la rapidez con la que Marcelo Tinelli estaría siendo vinculado con Rossana Almeyda tras el fin de su relación con Milett Figueroa. La exreina de belleza aseguró que una situación así le generaría "pena y rabia", sobre todo por los rumores de molestia del conductor argentino hacia Milett.