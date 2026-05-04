Esposa de Reimond Manco responde a criticas tras rumores de reconciliación: "No se juzga lo que no se vive"

La relación entre Reimond Manco y Lilia Moretti vuelve al centro de la conversación tras el escándalo de infidelidad. Ante las críticas por un presunto perdón, la aún esposa del exfutbolista se pronunció con un mensaje directo para poner límites y aclarar su postura.

Lilia Moretti responde a cuestionamientos y pide respeto

A través de sus redes sociales, Lilia Moretti expresó su incomodidad por los comentarios que cuestionan su vida privada. En su mensaje, dejó en claro que nadie tiene derecho a opinar sobre situaciones que no conoce de cerca.

"No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frentera para hablar de mi separación, porque soy humana, no perfecta, hoy también doy la cara. Mi vida es mía, y la conduzco yo", escribió.

La esposa de Reimond Manco también enfatizó que cada relación atraviesa procesos distintos y que las decisiones que toma responden únicamente a su experiencia personal. En ese sentido, pidió a los usuarios evitar emitir juicios sin conocer la historia completa.

"No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera", añadió.

En otro momento, Moretti se refirió directamente al vínculo que mantiene con el exfutbolista, dejando entrever que, más allá de las especulaciones, ambos comparten una historia que solo ellos conocen.

"Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aqui nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos. Y solo mis hijos tienen derecho a conocer la verdad completa. Con esto cierro el tema. Dejen el morbo y vibren bonito", concluyó.

Además, en una publicación posterior, reforzó la idea de unidad familiar al compartir una imagen junto a sus hijos y el deportista, acompañada del mensaje: "Las decisiones de pareja no cambian el amor ni el compromiso como familia".

Esposa de Reimond Manco responde tras criticas a su presunta reconciliación.

¿Lilia Moretti perdonó a Reimond?

Esto se suma a que hace unos días según reveló un influencer en TikTok, ha mostrado las historias de Reimond Manco y Lilia Moretti donde aparentemente habrían estado en la misma salida familiar juntos, dando a entender que aparentemente se habrían reconciliado.

En las fotografías y videos de Lilia se muestra fotos junto a sus hijos junto a algunos familiares, pero nada del exfutbolista. Aunque llamó la atención que Reimond también compartió una foto que estaba en la playa a la misma hora, pero solo mostrando la orilla del mar.

Aunque ninguno ha oficializado o afirmado que pasaron un fin de semana juntos, es una gran posibilidad. Aunque, también podría indicar que compartieron por sus hijos y no como pareja.

En conclusión, la reciente reacción de Lilia Moretti refleja el desgaste que puede generar la exposición mediática en temas personales. Con un discurso firme, dejó claro que su vida privada no está abierta al juicio público y que las decisiones que tome responden a un proceso íntimo junto a Reimond Manco.