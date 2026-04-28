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Diego Chávarri le dice "MI AMOR" a Gabriela Herrera en el reality ¿Ya no se esconden?

El reality 'La Granja VIP' ha revelado las conversaciones de Diego Chávarri con Gabriela Herrera donde el exfutbolista llama 'mi amor' a la influencer.

Diego Chávarri le dice "MI AMOR" a Gabriela Herrera en el reality
Diego Chávarri le dice "MI AMOR" a Gabriela Herrera en el reality (Composición Karibeña)
28/04/2026

Desde hace semanas, el público ha notado la gran cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, donde incluso los mismos participantes lo han notado y han tratado de aconsejarlos para que se distancien para que así el exfutbolista respeta su relación amorosa con Thalía. A pesar de ello, ya se tratarían de 'amor'. 

Diego Chávarri llama 'amor' a Gabriela

Durante el reality, Diego Chávarri ha pasado mucho tiempo al lado de Gabriela Herrera, a pesar de las advertencias de sus compañeros. Aún así, ambos fueron captados juntos cerca a la piscina cuando el exfutbolista comenta a la influencer para que vayan a comer juntos. Ante la negativa de la joven por no querer comer algo que no le gustaba, él se ofrece a prepararle algo llamándole durante ese tiempo 'amor'. 

"¿Vamos para comer mami?", le pregunta Diego, a lo que Gabriela dice: "¿Has traído comida? Yo no como tallarines rojos, por las puras es...". Entonces, el expelotero vuelve a mencionarle: "¿Y que vas a comer, mi amor? creo que hay otros fideos. Si quieres te caliento con atún para que comas (...) tengo hambre, mi amor".

En otro momento, Mónica Torres expresa su molestia por esta parejita que a pesar de sus advertencias, la ignoran por más que ella trata de cuidarlos. Incluso, se muestra como la actriz trata de separarlos porque siempre andan juntos y manda una fuerte mirada donde el exfutbolista parece no entender, en comparación a la influencer. 

"A esos dos los quiero mucho, los estoy tratando de cuidar, les estoy hablando y les llega al pincho. Al principio, sí y después jajaja, secretito", declaró Mónica. 

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Thalía Bentin decidió terminar relación con Diego Chávarri

Diego Chávarri y Gabriela Herrera causaron conmoción en 'La Granja VIP' tras confesar que sentían atracción mutua. La situación fue seguida por Thalía Bentin a través de la transmisión 24/7, lo que la llevó a dar por terminada la relación al considerar una falta de respeto lo ocurrido en pantalla.

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"Estoy enterada de todo y espero que los expongan en vivo a nivel nacional, porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón", expresó, según leyó Samuel.

De esta manera, Diego Chávarri ya no tendría pareja hace varias semanas y aún no lo sabría, a pesar de ellos ha seguido mostrándose cercano a Gabriela Herrera. Incluso, se ha visto como el exfutbolista llama 'mi amor' a la influencer. 

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