Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantan juntos "Corazón partío" durante concierto en Las Vegas

El cantante español Alejandro Sanz volvió a captar la atención de sus seguidores tras cerrar la etapa estadounidense de su gira "¿Y Ahora Qué?" en Las Vegas. Más allá del espectáculo musical, el momento que se robó los comentarios fue el romántico gesto que protagonizó junto a la actriz peruana Stephanie Cayo sobre el escenario.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo derrochan complicidad en pleno concierto

A través de TikTok, varios asistentes compartieron videos del concierto que Alejandro Sanz ofreció en Las Vegas como parte de su gira internacional. En las grabaciones se aprecia al intérprete invitando a Stephanie Cayo a compartir escenario mientras interpretaba uno de sus mayores éxitos musicales.

"Corazón que no siente amor (...) Sabes que en los más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, después de la ilusión y ver lo bello que es vivir", se escucha cantar a ambos mientras se miran fijamente frente al público.

Las imágenes dejaron ver a la pareja compartiendo el mismo micrófono y disfrutando del momento con total naturalidad. Además, muchos usuarios resaltaron el talento vocal de la actriz peruana, quien se mostró cómoda acompañando al cantante durante la interpretación.

El romántico episodio no tardó en generar comentarios en redes sociales, donde seguidores de Alejandro Sanz reaccionaron tanto a la química de la pareja como a la cercanía que ambos exhibieron frente a miles de asistentes.

Incluso, una usuaria peruana que aseguró haber estado ubicada en primera fila compartió imágenes más cercanas del momento. En el video se pueden observar las miradas cómplices, sonrisas y gestos afectuosos entre Stephanie y Alejandro, detalles que incrementaron aún más la atención sobre su relación sentimental.

El concierto en Las Vegas se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la gira del artista español, no solo por el espectáculo musical, sino también por la presencia de Stephanie Cayo acompañándolo en el escenario.

@americatelevision ¡EL AMOR! 🥰 Alejandro Sanz invitó a su amada Stephanie Cayo al escenario y cantaron juntos "Corazón Partío". De lunes a viernes no te pierdas #AméricaEspectáculos Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

Stephanie Cayo confirma su romance con Alejandro Sanz

Hace unas semanas, Stephanie Cayo asistió a la gala de los Premios Platino 2026 como una de las figuras invitadas de la noche. La actriz peruana destacó en la alfombra roja con un vestido amarillo diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi y también participó como presentadora de una de las categorías de la ceremonia.

Durante su paso por la red carpet, Stephanie fue consultada inicialmente sobre el éxito de la serie mexicana de Netflix "DOC". Sin embargo, la conversación rápidamente giró hacia su vida sentimental y su vínculo con Alejandro Sanz, romance que desde hace meses venía despertando rumores y especulaciones.

Cuando una periodista le preguntó directamente cómo se encontraba con el cantante español, la actriz respondió de manera breve pero sonriente: "En una etapa de florecimiento. Muy contenta, me siento muy bien". dijo cuando le consultaron si estaba enamorada del intérprete de "Corazón Partío".

Lejos de esquivar la pregunta, Stephanie confirmó lo que muchos sospechaban. La actriz respondió afirmativamente mientras sonreía frente a las cámaras, evidenciando el buen momento que atraviesa junto al artista español.

En conclusión, mientras Alejandro Sanz continúa con su gira internacional, las imágenes junto a Stephanie Cayo siguen generando reacciones en redes sociales. El romántico dueto de "Corazón partío" emocionó a los asistentes y volvió a evidenciar la conexión especial que ambos comparten dentro y fuera de los escenarios.