Actriz estrella de 'Al fondo hay sitio' presenta por primera vez a su novio en boda: ¿De quién se trata?

Una de las queridas protagonistas de la teleserie 'Al fondo hay sitio' sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nueva pareja en redes sociales. La actriz, quien hace un año anunció que se encontraba soltera, decidió abrir nuevamente su corazón y darse una nueva oportunidad en el amor.

Estrella de 'Al fondo hay sitio' presentó a su pareja

La actriz Karime Scander, conocida por interpretar a Alessia Montalbán en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez imágenes junto a su nueva pareja después de un año de su separación.

La intérprete utilizó sus historias de Instagram para publicar románticas fotografías durante la celebración de la boda de su amiga, evento que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para oficializar su relación.

En una de las imágenes, ambos aparecen mirándose con ternura en medio de la recepción, donde se aprecia una decoración con flores, luces cálidas y mesas en tonos dorados. En otra publicación, se observa al joven dándole a ella un beso en el cuello, evidenciando la cercanía y complicidad entre ambos.

Karime Scander y su novio Alexander Bernhard.

Días antes, Karime Scander ya había despertado curiosidad entre sus seguidores al publicar una foto casual junto al misterioso joven dentro de un vehículo, aunque en ese momento no se conocía que se trataba de su pareja.

La actriz de 27 años no ha brindado mayores detalles sobre su relación ni sobre su pareja, quien estaría alejado del medio televisivo. Sin embargo, se conoce que su nombre es Alexander Bernhard, quien según su perfil de Instagram residiría entre Chile y Perú y tendría la misma edad que ella.

Karime Scander finalizó su pasada relación

La noticia de que Karime Scander inició una nueva relación generó gran repercusión entre sus seguidores, ya que hace un año la intérprete había confirmado su soltería tras finalizar su relación de cinco años con el ejecutivo comercial Ignacio Montagne.

Tras conocerse su nueva etapa sentimental, varios usuarios en redes sociales no tardaron en felicitar a la actriz chiclayana por darse una nueva oportunidad en el amor. Aunque ella se ha mostrado reservada respecto a su vida privada, sus recientes apariciones junto a su pareja han sido suficientes para generar conversación en plataformas digitales.

De esta manera, la querida actriz de 'Al fondo hay sitio', Karime Scander, decidió compartir con sus seguidores el inicio de su relación, marcando así una nueva etapa personal que ha despertado el interés del público en redes sociales.