Exactriz de 'Al fondo hay sitio' preocupa al revelar delicado estado de salud: "La peor noche de mi vida"

Una exactriz de 'Al fondo hay sitio' atraviesa un momento de preocupación tras revelar que vivió una difícil noche a causa de un problema de salud. Según contó en sus redes sociales, sufrió un fuerte malestar que se prolongó durante varias horas de la madrugada, lo que le impidió descansar y generó inquietud entre sus seguidores.

Exactriz de 'Al fondo hay sitio' cuenta delicado momento de salud

La exactriz de 'Al fondo hay sitio', Liz Mariana Godoy, recordada por interpretar a 'Zulimar', la pareja de Félix en la serie, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un complicado problema de salud. El hecho ocurrió durante la madrugada en España, país donde actualmente reside y desarrolla nuevos proyectos personales.

A través de sus redes sociales, la venezolana mostró su estado de evidente malestar y relató que estaba soportando un intenso dolor, el cual la mantuvo despierta por varias horas. Según explicó, decidió esperar hasta el amanecer para acudir a un centro médico, ya que no quería tener que levantar a su hijo pequeño.

"Puede que esta esté siendo la peor noche de mi vida, tengo un dolor que no se me pasa, ya solo quiero que amanezca para que me lleven a urgencias, estoy aguantando porque no quiero cortarle el sueño a mi hijo", escribió en una de sus historias, generando preocupación entre sus seguidores.

Horas después, Liz Mariana volvió a publicar en Instagram para actualizar su estado de salud y contar el diagnóstico recibido. Según indicó, fue atendida en un centro médico donde le confirmaron que padece pielonefritis, una infección urinaria que habría alcanzado los riñones. Asimismo, explicó que ya se encuentra bajo tratamiento.

"Lo que tengo es pielonefritis, la infección de orina se me subió a los riñones. Me estuvieron pasando analgésicos para el dolor y me dieron un tratamiento de antibióticos por dos semanas", detalló, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas en redes sociales.

La nueva vida de Liz Mariana Godoy

En 2023, Liz Mariana Godoy ganó mayor notoriedad tras su participación en 'Al fondo hay sitio', donde logró conectar con el público gracias a sus escenas cómicas. Posteriormente, decidió alejarse del proyecto para enfocarse en su vida personal. En octubre contrajo matrimonio con el peruano Renatto Pais Hidalgo y luego se mudó a España en busca de nuevas oportunidades.

Un año más tarde, en 2024, la actriz venezolana anunció que se encontraba en la dulce espera de su primer hijo. A inicios de 2025 dio la bienvenida a su bebé, hecho que significó un cambio importante en su vida cotidiana. Desde entonces, se ha enfocado en la creación de contenido y su faceta como madre, manteniendo una conexión constante con sus fans peruanos en redes sociales.

En conclusión, Liz Mariana Godoy, recordada por su papel en 'Al fondo hay sitio', generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que padecía pielonefritis, aunque luego explicó su diagnóstico y llevó tranquilidad al confirmar que ya se encuentra en tratamiento.