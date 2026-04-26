Isabella Ladera revela cómo vive su embarazo lejos de Hugo García: "Lo extraño cada segundo"

Isabella Ladera volvió a conectar con sus seguidores al compartir detalles de su embarazo, etapa que vive mientras mantiene una relación con Hugo García. A través de una dinámica en Instagram, la influencer respondió sobre cómo enfrenta este proceso en medio de la distancia con su pareja.

Isabella Ladera habla de su embarazo y la distancia con Hugo García

Durante la interacción con sus seguidores, Isabella Ladera respondió sin rodeos a una pregunta que reflejaba la preocupación de muchos: "¿No te sientes solita de pasar el embarazo cuando Hugo se va?". La influencer no evitó el tema y explicó cómo maneja la ausencia física de su pareja.

"Solita no, porque estoy con mis hijos y mis papás", señaló en un primer momento, destacando el rol clave de su entorno familiar. Con esta respuesta, dejó en claro que no enfrenta este proceso en soledad, sino acompañada de personas cercanas que le brindan apoyo constante.

No obstante, también mostró su lado más emocional al reconocer que la distancia con Hugo García sí tiene un impacto en su día a día.

"Pero sí lo extraño cada segundo", confesó, evidenciando la conexión que mantiene con el padre de su bebé.

Sus palabras fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes valoraron la honestidad con la que compartió su experiencia. Para muchos, la influencer logró transmitir una visión realista del embarazo, combinando la fortaleza de su entorno con la natural nostalgia que implica estar lejos de su pareja en un momento tan significativo.

Además, su testimonio refuerza la idea de que, pese a la distancia, la relación entre ambos se mantiene sólida, apoyada en la confianza y el compromiso.

Isabella Ladera responde cómo vive su embarazo lejos de Hugo García.

Hugo García sorprende al revelar sus propios síntomas

Por su parte, Hugo García también generó conversación en redes sociales al participar en una dinámica similar con sus seguidores. El exintegrante de Esto es Guerra respondió diversas preguntas, entre ellas una relacionada con los cambios que podría estar experimentando durante el embarazo de su pareja.

Un usuario le consultó: "¿Has tenido algún síntoma del embarazo? Dicen que algunos hombres también les pasa". La respuesta del exchico reality no tardó en llamar la atención. "Más de los que se imaginan (demasiado sueño, antojos de comidas que nunca me provocaban, dulces, cambios emocionales, sobretodo llorón, y más".

Este tipo de experiencias, conocidas como "síndrome de Couvade", muestran cómo algunos hombres pueden presentar síntomas similares al embarazo de su pareja. En el caso de Hugo García, sus declaraciones se tomaron con humor y despertaron interés entre sus seguidores.

Ambos han demostrado que, pese a la distancia, mantienen una comunicación constante y una conexión emocional que se refleja en la forma en que comparten este momento con su comunidad digital.

Hugo García habla del embarazo de Isabella Ladera.

En conclusión, Isabella Ladera y Hugo García atraviesan una etapa clave marcada por la espera de su hijo y los retos de la distancia. Mientras ella resalta el apoyo familiar y reconoce la ausencia de su pareja, él comparte su experiencia. Ambos muestran una faceta auténtica y refuerzan su conexión con el público.