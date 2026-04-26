Yiddá Eslava opina sobre relación de Diego Chávarri y Gabriela Herrera en reality: "Había miraditas"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera siguen en el centro de la polémica dentro de 'La Granja VIP' debido a sus constantes interacciones, luego de que ambos negaran mantener algo más que una amistad. En medio de la controversia, Yiddá Eslava, exparticipante del reality, decidió pronunciarse y dar su opinión sobre la situación, mostrando una postura crítica frente a su comportamiento dentro del programa.

Yiddá Eslava cuestiona relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

En una reciente entrevista con Trome, Yiddá Eslava se refirió a la polémica entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, luego de que una avioneta difundiera que el público los habría escuchado confesar su atracción mutua. Sin embargo, ambos negaron lo ocurrido pese a las imágenes del 24/7, lo que llevó a la exintegrante del programa a dar su opinión al respecto.

"Si hay algo que no tolero ni perdono es la mentira, y quiero pensar que por el trago, que no es justificación, tienen lagunas mentales, pero las cosas como son", expresó.

Asimismo, la actriz reconoció que no le sorprendió que entre la bailarina y el exfutbolista surgiera una especie de vínculo, ya que durante su participación notó algunos detalles entre ambos. Aunque aclaró que no existe justificación para lo que estarían haciendo, considerando que afuera Thalía Bentin, novia de Diego Chávarri, estaría siendo afectada.

"No (me sorprende), porque cuando estuve en la granja veía miraditas (...) Cada uno va a cosechar lo que hace y de todo se aprende. Deben entender que hay un tercero (la novia de Chávarri) que está afuera y sufre", expresó.

Diego Chávarri negó confesión

Luego de que se viralizara una conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, donde ambos decían sentirse atraídos, los participantes del reality fueron cuestionados tras recibir información del exterior. Ante ello, el exfutbolista aclaró que no se trató de un intercambio con tono romántico, sino de una conversación personal que fue sacada de contexto.

"(Te quitas el micrófono y está mal) Me lo aclararon. Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema muy personal, incluso de Thalía y de una relación anterior que tenía Gabriela. Fue un tema personal y hasta ella se puso a llorar. Me gritaron y desde ahí no me he quitado el micro. Ayer también hablamos en clave, pero era un tema privado", sentenció.

En conclusión, Yiddá Eslava reconoció que vio algunas señales entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante su paso por el reality. Además, señaló que no existe justificación para su comportamiento, considerando que fuera del programa hay una persona afectada por la situación.