Mónica Torres explota contra Renato Rossini Jr por hablar mal de ella en 'La Granja VIP': "Que se vaya a la misma..."

Una nueva rivalidad sacude 'La Granja VIP'. La actriz Mónica Torres y el influencer Renato Rossini Jr protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la Asamblea de nominación, donde no se guardaron nada y dejaron en evidencia sus diferencias. ¿Qué se dijeron?

Mónica Torres y Renato Rossini Jr protagonizan fuerte discusión

La tensión entre Mónica Torres y Renato Rossini Jr no deja de escalar en 'La Granja VIP'. Todo comenzó cuando el influencer, en su rol de capataz, decidió retirar a la actriz de la cocina al considerar que no se estaba esforzando en las actividades de la granja. Esta decisión no fue bien recibida por Torres, quien también cuestionó la sazón del modelo, generando un conflicto que finalmente salió a la luz en la más reciente gala.

En ese contexto, Renato Rossini Jr decidió votar en contra de Mónica Torres para que abandonara el reality, justificando su decisión con duros cuestionamientos hacia la actitud de la actriz, a quien acusó de haberlo expuesto públicamente pese a, según él, haber tenido consideraciones especiales con ella.

"Mónica, tu sazón es riquísima, la verdad; pero tu actitud frente a mí me ha dejado un sinsabor desde que empezó la competencia. La verdad es que me vienes exponiendo innecesariamente. Yo nunca me he metido contigo. Las veces que ha venido Valentín, siempre me expones; a pesar de que yo siempre he tenido la mejor de las consideraciones contigo, como lo de la cama y cuando te sentías mal", mencionó Rossini Jr.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción en Mónica Torres, quien se mostró sorprendida y negó tajantemente las acusaciones. Además, dejó entrever que ya estaba al tanto de los comentarios que el ex Gran Hermano habría hecho a sus espaldas, lo que aumentó aún más la tensión en el ambiente.

"Me hubiesen gustado que sean verdaderas (las razones) y que no se las invente. No sé en qué momento lo he expuesto, sobre todo ante Valentín. Yo te he agradecido cada vez que tú me has concedido absolutamente cualquier cosa, aunque sea pequeña. Más bien ha sido un sinsabor que tú estés hablando de mí", respondió la actriz.

Mónica Torres arremete contra Renato Rossini Jr

Luego de la gala de nominación, Mónica Torres se mostró visiblemente afectada por las declaraciones de Renato Rossini Jr, quien cuestionó su desempeño en la competencia. La actriz consideró que el influencer la dejó mal parada al poner en duda su capacidad y su voluntad de colaborar en las labores de la granja, pese a las dificultades físicas que enfrenta.

"Lo que ha dicho es mentira. Él siempre raja en la placa y después pide perdón. Que se vaya a la misma mie***, porque él inventa cualquier excusa y el hue*** repite. ¿Qué he hecho yo para exponerlo?", dijo molesta.

En medio de la tensión, Mónica Torres terminó rompiendo en llanto, siendo consolada por sus compañeros del equipo 'Los Reales'. La actriz peruana también aseguró que Rossini Jr le habría asignado tareas que le resultaban especialmente exigentes a nivel físico, lo que habría incrementado su malestar.

"Que ni siquiera se atreva a acercarse, que ni se le ocurra, se va a la mie***. No quiero saber nada", agregó la actriz, evidenciando que la tensión entre ambos está lejos de terminar.

Todo indica que la rivalidad entre Mónica Torres y Renato Rossini Jr está lejos de terminar y podría intensificarse en 'La Granja VIP'. El fuerte cruce de palabras, las acusaciones mutuas y el evidente quiebre en su relación han marcado un antes y un después en la convivencia, dejando el ambiente más tenso que nunca.