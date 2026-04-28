Yahaira Plasencia molesta luego de que tildaran de 'exageración' su pedido de garantías: "Hablan sin fundamentos"

La cantante Yahaira Plasencia ha sido objeto de diversas críticas luego de solicitar garantías personales en el marco del conflicto legal que mantiene con Magaly Medina. En medio de estos comentarios, la intérprete de salsa decidió pronunciarse para defender su posición y responder a las opiniones en su contra.

Yahaira Plasencia responde a las críticas

Este 28 de abril, Yahaira Plasencia utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse mediante un video, en el que expresó su molestia por las críticas recibidas tras solicitar medidas de protección en medio de la demanda por difamación agravada que interpuso contra Magaly Medina.

La cantante cuestionó que varias personas estén opinando sobre el tema sin tener conocimiento del caso y aprovechó para reflexionar sobre la violencia hacia la mujer y cómo esta es tratada en la sociedad.

"Me están llamando para dar mi opinión acerca de unas declaraciones de personas que están hablando claramente sin fundamentos, sin saber del tema. Tengo clarísimo que estamos en una sociedad machista, una sociedad que normaliza la violencia contra la mujer, que tienen que verla internada para recién tomar cartas en el asunto", expresó.

Asimismo, la ex de Jefferson Farfán explicó los motivos que la llevaron a solicitar garantías personales, asegurando que busca proteger su bienestar emocional y vivir en tranquilidad, lejos de situaciones de violencia psicológica que, según indicó, viene enfrentando desde hace tiempo.

"Yo fui a pedir mis garantías a la Prefectura porque siento que desde hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica, entonces yo no tengo por qué tolerar ese tipo de violencia hacia mí, yo quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz como cualquier persona. Entonces si van a hablar, opinen con fundamentos", señaló la salsera.

Daniela Darcourt se pronunció sobre lío legal de Yahaira Plasencia y Magaly

Tras darse a conocer que Yahaira Plasencia solicitó garantías personales contra Magaly Medina, la cantante Daniela Darcourt se pronunció en un pódcast, donde cuestionó la medida y señaló que el caso resulta desproporcionado frente a otras problemáticas más urgentes.

"Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas. Hay muchas mujeres que tienen otras prioridades, que no tienen un juicio en meses o años y que siguen esperando justicia. Esa es la gente que realmente merece prioridad", señaló.

En conclusión, Yahaira Plasencia defendió su decisión de solicitar garantías personales, asegurando que lo hizo tras sentirse víctima de violencia psicológica. Asimismo, respondió a las críticas, como las de Daniela Darcourt, y pidió que las opiniones se realicen con fundamento.