Luis Fernando Rodríguez impacta con curioso mensaje a Yahaira Plasencia: "Bailas en las nubes"

Luis Fernando Rodríguez dejó a todos sorprendidos al dedicarle un mensaje lleno de amor a Yahaira Plasencia. El empresario no solo mostró su apoyo, sino también lo enamorado que está de la salsera con sus poéticas palabras.

Luis Fernando Rodríguez dedica curioso mensaje a Yahaira Plasencia

Todo ocurrió luego de un concierto de Yahaira Plasencia, donde Luis Fernando Rodríguez estuvo presente acompañándola. El empresario publicó videos disfrutando del show. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó el clip. En una historia de WhatsApp donde aparecía Yahaira cantando, escribió unas curiosas palabras.

"LF", acompañado de un emoji corazón, fue la primera publicación que sorprendió. "Irradias magia pura. Bailas en las nubes y cantas en el paraíso. La clase y el brillo que deleitas es tu sello. La felicidad del público es júbilo total. Linda e inolvidable noche", escribió.

@ameg_pe 28.04.26 | Luis Fernando Rodríguez impacta con curioso mensaje a Yahaira Plasencia. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El mensaje fue tan romántico que en "América Hoy" lo compararon con un poema. Este gesto dejó claro que Luis Fernando no tiene problema en mostrar lo que siente. Al contrario, cada vez se muestra más abierto con sus emociones.

No es la primera vez que el empresario tiene este tipo de detalles. En varias ocasiones ha acompañado a Yahaira en sus eventos y ha compartido momentos juntos. Su actitud ha sido bien recibida por los fans, que ven en él a una pareja que apoya y valora el trabajo de la cantante.

Engríe a Yahaira

Además de los mensajes, Luis Fernando también sorprende con regalos. En el cumpleaños de Yahaira, por ejemplo, estuvo con ella todo el día. Se comentó que le habría regalado un bolso de la marca Louis Vuitton, valorizado en unos 1600 euros, es decir, cerca de 6492 soles. Ese detalle fue muy comentado en redes, ya que demuestra el nivel de engreimiento que tiene con la artista.

Pero no solo ha conquistado a Yahaira. Luis Fernando también ha logrado acercarse a su familia. Se le ha visto en reuniones y celebraciones, como el cumpleaños de la mamá de la cantante. Esto muestra que la relación va en serio.

La relación entre ambos sigue dando de qué hablar. Cada publicación o aparición juntos genera comentarios. Esta vez, el protagonista fue Luis Fernando, quien con sus palabras dejó en claro que está totalmente enamorado.

En conclusión, Luis Fernando Rodríguez no solo dejó ver su lado romántico con este mensaje, sino que también confirmó lo sólido que está su relación con Yahaira Plasencia. Entre palabras, detalles y muestras de apoyo, el empresario demuestra que está completamente enamorado. Por ahora, la pareja sigue dando de qué hablar y viviendo un momento lleno de cariño y complicidad.