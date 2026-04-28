Yahaira Plasencia asegura que Magaly Medina machó su honor y defiende sus garantías: "No lo voy a permitir más"

La disputa entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina suma un nuevo episodio tras las garantías personales otorgadas por la Prefectura de Lima a la salsera. La medida, que busca frenar una presunta violencia psicológica, generó reacciones. En medio de la polémica, la cantante defendió su postura y llamó a otras mujeres a hacer respetar sus derechos.

Yahaira Plasencia defiende medidas y denuncia ataques

Durante una entrevista en el programa Q' Bochinche, Yahaira Plasencia explicó los motivos que la llevaron a solicitar las garantías. La cantante sostuvo que, si bien respeta la libertad de expresión, considera que existe una línea que no debe cruzarse, especialmente cuando se afecta la dignidad personal.

"Uno puede tener libertad de expresión, opinar, hablar, pero otra cosa muy distinta es manchar tu honra, denigrarte como mujer, humillarte, incitar al odio. Eso no lo voy a permitir más y por eso me otorgaron las garantías", afirmó.

La intérprete también remarcó que la decisión de la Prefectura responde justamente a estos hechos que, según su versión, han impactado su imagen pública. En ese sentido, aseguró que cada vez que la conductora menciona su nombre, lo hace con el objetivo de desacreditarla.

"La prefectura me entregó las garantías para que la señora Magaly no siga humillándome, porque cada que toca mi nombre es denigrar", añadió, dejando clara su postura frente al conflicto.

Daniela Darcourt opina sobre Yahaira Plasencia y Magaly Medina

En medio de esta situación, Daniela Darcourt participó en el programa 'Q' Bochinche!', donde se pronunció sobre lo ocurrido con su excompañera de Son Tentación. La cantante cuestionó la medida tomada y consideró que el tema resulta excesivo frente a otras problemáticas más urgentes.

"Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas. Hay muchas mujeres que tienen otras prioridades, que no tienen un juicio en meses o años y que siguen esperando justicia. Esa es la gente que realmente merece prioridad", señaló.

Asimismo, Darcourt aclaró que su opinión no busca desestimar lo que pudo sentir Yahaira Plasencia, pero sí marcar una diferencia con situaciones de mayor gravedad que se viven fuera del ámbito mediático.

"No invalido que se haya sentido mal por las palabras vertidas por Magaly, pero no me vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo", agregó.

Finalmente, la cantante de 'Señor Mentira' también criticó el manejo mediático que, según su percepción, se le da a este tipo de situaciones dentro de la farándula local.