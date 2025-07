María Pía Copello lamenta ataques a Korina Rivadeneira tras incidente en circo: "Como sociedad no hemos evolucionado nada"

María Pía Copello no dudó en salir al frente para rechazar los comentarios en contra que ha recibido Korina Rivadeneira tras denunciar que fue víctima de tocamientos indebidos en un circo. Durante su programa en vivo, la conductora se mostró indignada por las críticas contra la modelo venezolana y alzó la voz para dejar en claro que ninguna mujer merece ser culpada por un acto de agresión.

María Pía Copello alzó su voz en vivo y sin filtros. La popular conductora de "Mande Quien Mande" mostró su indignación por el caso de Korina Rivadeneira, quien fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín durante un show circense el fin de semana.

El lamentable momento fue captado por cámaras y rápidamente se volvió viral, generando rechazo, pero también comentarios machistas que culpan a la modelo venezolana. Eso fue lo que más molestó a María Pía.

Desde que arrancó el programa del lunes 21 de julio, María Pía se mostró visiblemente molesta y no dudó en decir lo que pensaba frente a todo el Perú.

"Una falta de respeto realmente que no tiene nombre... Nadie tiene derecho a sacar a alguien a bailar y luego palmotearle el trasero" , expresó con firmeza, dejando en claro que ningún show justifica ese tipo de actos.

Pero lo que más la sorprendió fue la reacción de algunos usuarios en redes sociales que, en lugar de apoyar a Korina, la atacaron duramente. La conductora reveló que leyó varios mensajes donde criticaban a Korina por haber aceptado subir al escenario del circo. A muchos les pareció que ella "se expuso", y eso desató aún más su molestia.

"Pero lo que más me ha sorprendido no es solo eso, sino la cantidad de comentarios en contra de Korina: '¿Por qué fuiste?', 'Tú te expusiste', 'Tú te la buscaste'. O sea, realmente como sociedad no hemos evolucionado absolutamente nada, y la verdad que es muy triste ver esa cantidad de comentarios", dijo indignada.