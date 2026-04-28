Esposa de Reimond Manco lo habría perdonado tras infidelidad ¿Estuvieron juntos en la playa?

Como se recuerda, una joven salió a revelar que Reimond Manco le habría coqueteado y enviado fotos sugerentes mientras estaba casado con Lilia Moretti. Es así como la aún esposa del pelotero decidió terminar su relación, pero ahora parece que lo habría perdonado aparentemente.

¿Lilia Moretti perdonó a Reimond?

Según ha revelado un influencer en TikTok, ha mostrado las historias de Reimond Manco y Lilia Moretti donde aparentemente habrían estado en la misma salida familiar juntos, dando a entender que aparentemente se habrían reconciliado.

En las fotografías y videos de Lilia se muestra fotos junto a sus hijos junto a algunos familiares, pero nada del exfutbolista. Aunque llamó la atención que Reimond también compartió una foto que estaba en la playa a la misma hora, pero solo mostrando la orilla del mar.

Aunque ninguno ha oficializado o afirmado que pasaron un fin de semana juntos, es una gran posibilidad. Aunque, también podría indicar que compartieron por sus hijos y no como pareja.

Reimond Manco lloró tras confesar

El pasado jueves 16 de abril, el programa de Magaly Medina compartió imágenes inéditas del momento exacto en que el exfutbolista Reimond Manco se derrumba tras anunciar el final de su matrimonio con Lilia Moretti debido a su infidelidad.

"Reimond Manco vino ayer y, después de pedir perdón públicamente a sus hijos, a la hora que terminó la entrevista, él se derrumbó y lloró. Las cámaras aquí nunca se apagan, como en cualquier set de televisión. Así terminó esa entrevista", comentó la conductora antes de compartir el reportaje.

En dicho video, se aprecia al 'ex Jotita' sin poder contener las lágrimas, tomando agua e intentando calmarse luego de haber confesado que mantuvo conversaciones comprometedoras con otras mujeres a espaldas de su esposa. Incluso, la 'urraca', al ver su estado, empieza a hablarle y le hace una reflexión.

La escena dejó ver el lado más vulnerable de Reimond Manco tras la confesión que marcó el quiebre definitivo de su relación con Lilia Moretti. Entre lágrimas, el exfutbolista evidenció el peso de sus errores y el impacto que tuvieron en su vida familiar, dejando en claro que su matrimonio atraviesa un punto sin retorno.

De esta manera, aparentemente era el fin del matrimonio de Reimond Manco y Lilia Moretti tras infidelidad del exfutbolista. Aunque ahora tras ser vinculados juntos en una playa el pasado fin de semana, se podría dar una reconciliación o solo sería un momento familiar con los hijos.