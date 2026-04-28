Deysi Araujo revela que recibe ayuda psicológica por maltrato de sus vecinos: "Me puse mal"

Deysi Araujo atraviesa un complicado momento personal debido a los constantes conflictos que mantiene con sus vecinos en el edificio donde reside en San Isidro. Según la exvedette, estos presuntos casos de hostigamiento la habrían llevado al límite, por lo que decidió buscar ayuda profesional para sobrellevar la situación.

Deysi Araujo revela que va a terapia tras conflictos con vecinos

Semanas atrás, Deysi Araujo denunció entre lágrimas que la administración de su edificio en San Isidro le habría incrementado el costo de mantenimiento a cerca de S/700 solamente a ella, hecho que consideró un presunto caso de hostigamiento reiterado.

En una reciente entrevista con Trome, la exvedette se mostró afectada al relatar cómo este conflicto ha repercutido en su salud emocional. Araujo señaló que la constante presión en su edificio ha afectado su bienestar, llevándola incluso a buscar atención médica.

"El hostigamiento más la discriminación me ha dañado demasiado. El daño psicológico y emocional no lo reparará nadie. Me puse mal. Fui al médico. Estoy haciendo terapia y tomando relajantes", declaró.

Asimismo, indicó que ya cuenta con respaldo legal para afrontar su caso, luego de que se le restringiera el uso de áreas comunes junto a su hijo. En ese sentido, Deysi Araujo reafirmó su intención de defender sus derechos como residente.

"Gracias a Dios que ya tengo un nuevo abogado y sé que tengo todas las de ganar porque soy propietaria del departamento donde vivo (...) Nadie tiene derecho a maltratarme o prohibirme el uso de áreas comunes, porque yo cumplo con todos los pagos", sostuvo la figura de la farándula.

Deysi Araujo recibió carta notarial

A inicios de 2026, Deysi Araujo compartió en sus redes sociales que la administración de su edificio le envió una carta notarial en la que se le prohibía el ingreso a las áreas comunes donde reside.

"Buenos días, miren lo que me ha llegado. ¿Qué es? Ni yo lo entiendo. Una carta notarial prohibiéndome el ingreso a cualquier área común de mi edificio donde yo vivo", expresó Araujo, evidenciando su molestia.

@rkt696 Deysi Araujo denuncia malos tratos en su departamento en San Isidro ♬ sonido original - rkt696

Según explicó, la medida estaría vinculada a una supuesta deuda adicional. Sin embargo, aseguró que siempre ha cumplido con el pago del mantenimiento y que dicho cobro proviene de un juicio que la junta perdió, el cual considera que no le corresponde.

"Lamentablemente, no puedo hacer absolutamente nada porque, según ellos, tengo una deuda extra, según su reglamento interno. Quiero indicarles que desde el día 1 que he pisado este departamento, pago puntual el mantenimiento de 600 soles mensuales. No tengo deudas", aclaró.

En conclusión, Deysi Araujo está recibiendo ayuda psicológica debido al impacto emocional que le viene generando el conflicto que mantiene con la administración de su edificio en San Isidro, situación que ha afectado su bienestar personal.