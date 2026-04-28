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¡Lo enfrentó!

Pamela Franco reclamó a Cueva por estar ausente para sus hijos con Pamela López: "La fregaste"

En una entrevista, Pamela Franco afirma que enfrentó a su pareja Christian Cueva por estar ausente para sus hijos que tiene con Pamela López.

Pamela Franco reclamó a Cueva por estar ausente para sus hijos con Pamela López
Pamela Franco reclamó a Cueva por estar ausente para sus hijos con Pamela López (Composición Karibeña)
28/04/2026

Como se recuerda, Pamela López ha salido a reclamar que durante mucho tiempo Christian Cueva no veía a sus hijos o era por corto tiempo. Así mismo, su actual pareja Pamela Franco decidió señalar que sí le reclamó por su ausencia como padre. 

Pamela Franco sobre las críticas

Durante la entrevista con el programa 'Entrometidos', Pamela Franco fue consultada sobre cómo ella reclama al padre de su hija que pasen más tiempo con la menor, cuando Christian Cueva no lo haría con sus propios hijos. 

"Siempre lo he aconsejado porque tampoco lo voy agarrar, también he visto muchísimas cosas, pero no puedo opinar. Ahora me estoy molestando porque se lo he dicho 'arregla tus cosas', porque me estás perjudicando, mis temas con el padre de mi hija no tiene nada que ver contigo y la gente tampoco tiene que atribuirme a mí que soy la culpable que no los veas (hijos)", expresó. 

Le reclamó a Cueva sobre su ausencia como padre

En otro momento, Pamela Franco afirma que efectivamente sí conversó con el 'Aladino' porque también le salpicaba todo ello. Además, de que el pelotero decidió callar sobre aquella situación tan compleja que tiene con Pamela López. Por ello, le aconsejó enfrentar los errores que ya cometió para seguir avanzando y arreglarlo. 

"Yo le he dicho a él que debe de tratar de manejar porque le ha pasado lo mismo que yo, nosotros en el problema que estábamos que era muy fuerte, lo que hicimos era 'callar, callar, callar' y él ha hecho eso. Como le digo 'tú no te vas a parar en un set de televisión a hablar como hombre porque como hombre seguro has tenido todos los errores. Ya la fregaste, lo único que debes hacer es admitir y seguir adelante", dijo. 

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Según señala la cantante de cumbia, el pelotero ha entendido los errores que ha cometido con sus hijos y está tratando de arreglarlos asumiéndolos, pero que no lo hace diciendo a una cámara de TV

"Has dejado que el tema de padre se vaya al abismo y ahorita está bien 'yuca', el recontra acepta sus errores y también está pagando las consecuencias de sus actos. Él asume solo que no ha salido frente a una cámara", agrega la artista. 

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De esta manera, Pamela Franco afirma que efectivamente ha enfrentado a Christian Cueva sobre su ausencia como padre de los hijos que tiene con Pamela López, pero es algo que no puede contar porque no le compete, pero sí señala que ha admitido sus errores para poder enfrentarlo. 

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