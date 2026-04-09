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Mafer Portugal protagonizó divertido cruce con Edson Dávila en TV: "¿Te acuerdas cuando te gané?"

La cantante de Papillón recordó un antiguo concurso con el conductor y desató carcajadas en el set, mostrando su cercanía y buena química con el presentador.

Mafer Portugal se roba el show en América Hoy y trolea a Edson Dávila.
Mafer Portugal se roba el show en América Hoy y trolea a Edson Dávila. (Composición: La Karibeña)
09/04/2026

La cantante Mafer Portugal sigue consolidándose como una de las nuevas figuras de la cumbia nacional. Tras unirse a Papillón a finales de 2025, la joven inició 2026 con gran proyección. Ahora recientemente, protagonizó un momento divertido en América Hoy, mostrando su carisma y cercanía con los conductores.

Mafer Portugal y su divertido cruce en televisión

Durante su presencia en el programa, Mafer Portugal vivió un momento anecdótico al recordar una antigua competencia en la que, según ella, resultó ganadora frente a Edson Dávila. La situación se convirtió en un divertido intercambio de comentarios que desató carcajadas entre los presentes.

"Edson me ha estado escribiendo todo lo día cuando vienes todos los días", comentó la cantante en tono de broma, lo que generó la inmediata reacción del conductor. "Discúlpame que te corte acá, te dimos la patadita de la suerte", respondió Dávila, intentando restar importancia al comentario.

Lejos de quedarse callada, Mafer replicó entre risas: "Sí, cuando te gané, ¿te acuerdas?", lo que provocó que el presentador negara lo ocurrido, intensificando el ambiente distendido en el set.

El momento no quedó ahí. Minutos después, a pedido de la conductora Janet Barboza, la cantante interpretó a capela el tema "Amor Ilegal", uno de los éxitos de Papillón, dedicándoselo a Edson Dávila. Este gesto dejó en evidencia la buena relación entre ambos y reforzó la imagen fresca y cercana que proyecta la artista.

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Voz revelación femenina y consolidación artística

El buen momento de Mafer Portugal se evidenció en los Premios Karibeña 2025, donde compitió en la categoría Voz revelación femenina del año. La terna incluyó a dos integrantes de Papillón: Fiorella Caballero y Mafer Portugal, lo que reflejó la fuerza y renovación de la agrupación.

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Finalmente, el galardón fue para Mafer, quien a pesar de su reciente ingreso logró conquistar al público cumbiambero con su carisma, potencia vocal y presencia escénica. Tras recibir el premio, la cantante dedicó el reconocimiento a su entorno y a su compañera de nominación.

"Muchísimas gracias a mi familia de Radio La Karibeña, mi familia de Papillón y a Fiorellita que está en la misma categoría que yo. Creo que las dos hemos ganado esta categoría. Gracias a la gente cumbiera que me ha recibido tan bonito, así que no los voy a defraudar, amigos", expresó emocionada, recibiendo aplausos y muestras de apoyo.

Su triunfo simboliza no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo colectivo de Papillón, que apuesta por nuevas figuras y fortalece su propuesta musical con talento joven y voces frescas.

 

En conclusión, el presente de Mafer Portugal confirma su ascenso en la cumbia peruana. Entre presentaciones, reconocimientos y apariciones mediáticas, demuestra tener las herramientas para consolidarse en la industria. Su carisma en televisión y su potencia en el escenario la posicionan como una de las promesas más firmes del género.

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