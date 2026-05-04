Christian Cueva envía emotivo mensaje a Pamela Franco tras confesión sobre su hija: "Te admiro como madre"

Pamela Franco vivió un momento emotivo en 'Sábado Súper Star', conducido por Ernesto Pimentel. En plena entrevista, apareció un inesperado mensaje de Christian Cueva, quien expresó sus sentimientos y generó sorpresa por la reacción de la cantante.

Christian Cueva sorprende con emotivo mensaje en vivo

Durante la transmisión, el mensaje de Christian Cueva fue presentado ante cámaras, mostrando a un futbolista dispuesto a reafirmar su vínculo con Pamela Franco. Sus palabras estuvieron marcadas por un tono afectuoso y de reconocimiento hacia la artista, destacando su fortaleza como mujer y madre.

"Mi amor, mi vida, mi todo, espero que estés muy bien. Siento que es un momento especial para decirte lo mucho que te amo, te respeto y te admiro por ser la gran mujer que eres, mi vida, sobre todo por la madre guerrera que eres. Realmente, mi amor, me saco el sombrero por ti. Eres una mujer que lucha por todos, sobre todo por las personas que amas (...). Quiero decirte que te amaré hasta el fin del mundo. ¡Te amo!", expresó el jugador.

El futbolista también aprovechó la ocasión para referirse al Día de la Madre, enviándole un mensaje cargado de sensibilidad en medio del contexto personal que atraviesa la cantante.

"Sé que estamos próximos a un día muy especial, que es el Día de la Madre; quizás para ti no es igual, pero recuerda algo, mi amor: esa madre maravillosa que siempre llevas en tu mente y en tu corazón está que te cuida y te bendice, al igual que tu papito", añadió.

Pese a la intensidad del mensaje, Pamela Franco optó por una respuesta mesurada, dejando en claro que su relación se encuentra fortalecida.

"Él es un compañero. Lo veo como un compañero de vida con quien trato de construir algo, aunque hay muchas dificultades todavía. Nada, yo lo amo mucho y espero que las cosas mejoren", comentó.

@rkt696 Christian Cueva conmueve con mensaje a Pamela Franco tras revelarse condición de su hija ♬ sonido original - rkt696

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija y su proceso

Durante el programa, Pamela Franco recibió un obsequio especial: un cuadro con fotografías junto a su hija, lo que generó una reacción inmediata en la cantante. El gesto dio pie a que se refiriera al motor que impulsa su vida, resaltando el rol fundamental que cumple la menor en su día a día.

"Las palabras sobran. Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque si se puede", expresó visiblemente conmovida.

A partir de ese momento, la conversación giró hacia el proceso que viene atravesando con su hija, quien ha sido diagnosticada con autismo. La artista explicó que enfrenta el reto con determinación, aunque reconoció que no ha sido un camino sencillo.

"Trato de aprender día a día porque es difícil. Emocionalmente es difícil. Me caigo, me levanto, pero no pierdo la fe. Y no la voy a perder nunca y voy a intentar todo lo que esté en mis manos para lograr que ella sea, aparte de ser una niña feliz, que sea independiente y que un día, sin que yo le diga a ella, me diga mamá", manifestó con la voz entrecortada.

Asimismo, Pamela Franco reveló que compartir su experiencia públicamente le ha permitido sentirse acompañada por otras madres que atraviesan situaciones similares, encontrando en esa comunidad un respaldo emocional importante.

En conclusión, el intercambio entre Christian Cueva y Pamela Franco reflejó la complejidad del momento personal que atraviesan. Mientras el futbolista optó por un mensaje cargado de romanticismo, la cantante respondió con una postura más reflexiva y enfocada en su realidad actual.