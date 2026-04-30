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¡ROMPE SU SILENCIO!

Pamela Franco sorprende al hablar del rol de padre de Christian Cueva: "Le he pedido que solucione sus cosas"

La cantante se refirió al rol de padre de Christian Cueva y reveló que ya le pidió asumir responsabilidades con sus hijos que tiene con Pamela López.

Pamela Franco rompe su silencio sobre Christian Cueva como padre.
Pamela Franco rompe su silencio sobre Christian Cueva como padre. (Composición: La Karibeña)
30/04/2026

Pamela Franco volvió al centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre un tema sensible relacionado con Christian Cueva y su rol como padre de los hijos que tiene con Pamela López. En una entrevista telefónica, la cantante, dejó frases que reavivaron el debate sobre la responsabilidad del futbolista.

Pamela Franco evita profundizar, pero marca postura sobre Christian Cueva

Durante su participación en el programa 'Amor y Fuego', la artista recibió preguntas directas de Gigi Mitre sobre la situación personal de Cueva como padre. Aunque al comienzo prefirió no involucrarse, finalmente dio una opinión que generó diversas reacciones.

"La verdad no quiero hablar yo de él porque es meterme sus problemas de él son muy fuerte... si yo digo algo voy a meterme en problema y suficiente con lo que ya tengo", señaló la cantante, dejando claro que no busca quedar vinculada a conflictos ajenos.

Sin embargo, Pamela Franco admitió que sí ha conversado con el futbolista respecto a su situación familiar y a la necesidad de asumir responsabilidades. En ese contexto, reveló que le pidió tomar decisiones concretas para ordenar su vida personal.

"Le he pedido que por favor soluciones sus cosas", afirmó la intérprete, en referencia a los pendientes que Cueva mantiene con Pamela López.

Pamela Franco mantiene su posición ante la demanda del padre de su hija: "Es mi verdad"
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@riclatorrez #pamelafranco no quiere opinar del rol de padre de #christiancueva . #peru #christiandominguez #amoryfuego ♬ sonido original - Ric La Torre

Comparaciones, rol materno y exigencias económicas

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco marcó una diferencia entre su experiencia personal y la situación del futbolista con su expareja. La cantante comparó su postura como madre con la de Pamela López y dejó una reflexión que no pasó desapercibida.

"Te voy a dar mi opinión hay una diferencia, al papá de mi hija nunca le cerré las puertas para que vea a su hija, entonces yo la oportunidad de ser padre siempre la he tenido, la tiene y la va a tener por mi parte, yo he visto algo diferente en él", sostuvo.

Pamela Franco afirma que aconseja a Christian Cueva: "Tienes que darle lo mejor a tus hijos"
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Además, la artista también se refirió al aspecto económico y a la responsabilidad que implica sostener a los hijos. Señaló que ha conversado con Cueva sobre la importancia de ajustarse a su realidad actual.

"Yo primero, yo ahí soy más mamá siempre y yo le he hablado, él tiene que darse cuenta que lo que antes ganaba no gana ahora... ahora de acuerdo a lo que él tiene, yo le he dicho, tienes que darle lo mejor", agregó.

En conclusión, las declaraciones de Pamela Franco vuelven a encender el interés mediático en torno a Christian Cueva y su vida familiar, especialmente por sus referencias a su rol como padre. Aunque la cantante intentó evitar la controversia, sus comentarios reabrieron el debate sobre responsabilidad del futbolista.

Temas relacionados 'Amor y fuego' christian cueva Espectáculos hijos Pamela Franco Pamela Lopez

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