Pamela Franco afirma que aconseja a Christian Cueva: "Tienes que darle lo mejor a tus hijos"

Como se conoce, Christian Cueva aún no llega a una conciliación con la madre de sus tres hijos, Pamela López, y ha sido cuestionado por su rol como padre. En ese sentido, Pamela Franco afirma que ha tratado de aconsejar para que su pareja haga las cosas de manera correcta para sus niños.

Sobre Christian Cueva como padre

En medio de su lucha para que el padre de su hija haga lo correcto, Pamela Franco fue consultada sobre la parecida situación que tendría su pareja Christian Cueva con su ex Pamela López. Es así como la cantante señala que por su parte ha pedido al 'Aladino' solucione sus problemas lo más pronto posible.

"Te voy a dar mi opinión hay una diferencia, al padre de mi hija nunca le cerré las puertas para que la vea. Entonces, la oportunidad de ser padre siempre la ha tenido, la tiene y la va a tener por mi parte", declara.

Así mismo, Franco agrega que la situación del pelotero no es igual que del padre de su hija, ya que aparentemente Pamela López pondría algunas trabas para que Cueva pueda ver a sus niños.

"Yo he visto algo diferente en él (Cueva) Yo no voy a decir que es el mejor padre o que es el peor, no. He visto que tiene las ganas sí, pero tiene otra situación. Él que se defienda solo porque es una persona adulta y seguro, también está pagando las consecuencias de sus errores como hombre y ahora, como papá", declaró.

Pamela Franco le aconseja

Cuando fue consultada sobre el tema económico de Christian Cueva, la artista Pamela Franco recalca que se pone del lado de madre y siempre le menciona que tiene que entregar lo mejor a sus hijos.

"Yo primero, yo ahí soy más mamá siempre y yo le he hablado, él tiene que darse cuenta que lo que antes ganaba no gana ahora... ahora de acuerdo a lo que él tiene, yo le he dicho, tienes que darle lo mejor. Hay que ser consciente todo lo que necesita y lo que tiene que dar, pero como no llegan a una conciliación tiene que seguir lo que el juzgado ha mandado", agregó.

De esta manera, Pamela Franco ha contado que efectivamente conversa con Christian Cueva sobre sus problemas personales y siempre le ha aconsejado mejorar su rol como padre y darles a ellos lo mejor, pero tiene una situación complicada con Pamela López.