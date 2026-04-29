Jean Deza sorprende al revelar que mantiene relación de 5 años con Gabriela Álava: "Imagínate cómo me aguanta"

Jean Deza volvió al centro de la atención tras revelar detalles de su vida sentimental en una reciente entrevista. En medio de cuestionamientos por su pasado, el futbolista sorprendió al confesar que mantiene una relación de cinco años con una mujer llamada "Gabriela", a quien considera clave en su proceso personal.

Jean Deza revela detalles de su relación sentimental

Durante su intervención en el pódcast "Te Pongo al Centro", Jean Deza habló sin reservas sobre su relación, destacando el rol que su pareja ha tenido en su vida. Aunque evitó profundizar en polémicas pasadas, sí enfatizó la estabilidad que ha encontrado en este vínculo.

"(¿Estás con alguien?) Sí, cinco años ya. (Pero si hace poco la has c***. ¡Ja, ja, ja!) Imagínate cómo me aguanta. La verdad es que me ha controlado bastante porque todo el mundo sabe mi apodo: el 'Loco' Deza. Ella tiene un carácter bien jod***, y al 'forajido' le gusta eso. Parte de que ahorita esté de esta manera (tranquilo) —aunque me sigo equivocando, no soy perfecto—, es también por ella, que está ahí", expresó.

El futbolista continuó describiendo la relación con un tono emocional, resaltando las etapas que han atravesado juntos.

"Ya son cinco años. Hemos tenido altas y bajas en todos los aspectos, y ha seguido guerreando conmigo. Mi mujer es hermosa, inteligente, trabajadora, tiene su empresa y con esa belleza, otra... ¡patitas para qué le faltan, ah! (Tú la amas) Exactamente. ¡Que viva el amor!", agregó.

Al ser consultado directamente por la identidad de su pareja, el jugador respondió de forma breve pero clara: "Ella se llama Gabriela".

Estas declaraciones han sido interpretadas como una confirmación de la continuidad de una relación que, según el propio Deza, ha resistido diversas dificultades.

El antecedente de la denuncia y las versiones de reconciliación

Las palabras del futbolista cobran relevancia al considerar el antecedente de la denuncia presentada por Gabriela Álava a inicios de 2025. En su momento, la modelo relató haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, lo que derivó en un proceso legal que tuvo amplia cobertura mediática.

Sin embargo, con el paso de los meses, la situación dio un giro cuando se conoció que la denunciante habría decidido retirar la acusación. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las razones, el caso dejó de avanzar en la vía judicial.

Posteriormente, ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones, lo que alimentó rumores sobre una posible reconciliación. Estas apariciones públicas generaron diversas interpretaciones, especialmente por el contexto previo en el que se había desarrollado su relación.

Ahora, las recientes declaraciones de Jean Deza parecen confirmar que el vínculo entre ambos no solo se mantuvo, sino que logró superar momentos difíciles. No obstante, el tema sigue siendo sensible para la opinión pública, que recuerda los hechos ocurridos y mantiene posiciones divididas frente a la situación.

En conclusión, la confesión de Jean Deza sobre su relación reabre el debate sobre su vida personal, marcada por su historial reciente. El futbolista muestra una faceta más introspectiva y destaca el apoyo de su pareja como clave en su presente.