Magaly Medina arremete contra abogado de Yahaira Plasencia: "Quien me ha amenazado es él"

Este 23 de abril, Yahaira Plasencia informó que la Prefectura de Lima le otorgó garantías personales contra Magaly Medina y además, su abogado Iván Paredes advirtió que podría utilizar información reservada de Magaly Medina como parte de su defensa. Ante esto, la 'urraca' responde fuertemente.

Magaly Medina sobre las garantías de vida a Yahaira

En su programa, Magaly Medina no dudó en comentar sobre las recientes declaraciones tanto de Yahaira Plasencia como de su exabogado Iván Paredes. Así mismo, no dudó en arremeter fuertemente señalándolos de 'payasos'.

"A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades. Hacer ruido y hacer circo no le ha hecho la carrera a nadie y mi exabogado solo se deja llevar por la rabia, la ira y por no sé qué resentimientos. Que en su vida profesional le esté yendo mal no es de mi incumbencia", declaró.

Además, deja en claro que quien estaría extorsionando o amenazando, sería su exabogado y actual representante legal de la salsera.

"A mí quien me ha amenazado y quien me ha extorsionado en un video es el abogado de Yahaira, mi exabogado, y me está extorsionando", añade.

Abogado Iván Paredes sorprendió con advertencia a Magaly

Ante una eventual denuncia en su contra por representar a Yahaira Plasencia, Iván Paredes advirtió que podría utilizar información reservada de Magaly Medina como parte de su defensa, indicando que incluso podría levantar el secreto profesional. Esto abriría la posibilidad de exponer conversaciones privadas vinculadas a la conductora.

"Debo señalar que el artículo 41 permite que yo pueda ser abogado de Yahaira Plasencia siempre y cuando no hayan tenido un proceso judicial. Ante una denuncia yo puedo defenderme ante esos ataques ilegítimos, y al defenderme puedo levantar el secreto profesional", afirmó en sus redes sociales.

Del mismo modo, sostuvo que cuenta con chats relacionados a la comunicadora y a personas de su entorno cercano, dejando entrever que podría ser comprometedor para sus casos, causando así la ira de la conductora de televisión.

De esta manera, Magaly Medina ha mostrado hoy su postura acerca de las acciones de su exabogado Iván Paredes y las garantías de vida a Yahaira Plasencia.