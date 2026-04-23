Said Palao estalla contra la producción de 'EEG': "Para inventar historias son los mejores"

Said Palao regresó de su viaje a España con Alejandra Baigorria y recientemente se integró a 'Esto es Guerra', pero lamentablemente ha faltado y explicó sus razones. Ante esto, el chico reality expresó su molestia con la producción por querer vender algo que no sería cierto y aparentemente lo dejaría mal parado.

¿Qué pasó con Said Palao?

La producción de 'EEG' se comunicó directamente con Said Palao para hablar sobre su ausencia en el set de televisión. Ante esto, el chico reality señala que se debe a un tema de salud porque tras un juego se lesionó aparentemente la columna.

"Amanecí el día de ayer con un dolor muy fuerte en la espalda que en el transcurso del día no me dejaba estar tranquilo, tomé pastillas para el dolor me alivió un poco y aún así seguí compitiendo. Hoy en la mañana al levantarme ya el dolor fue totalmente insostenible, no podía ni siquiera erguir las columna, me duele demasiado y es más me dificulta hasta caminar", declaró.

Así mismo, afirma en el programa que debido a este dolor insoportable decide ir a revisarse y le han dado un medicamente para desinflamar por el momento hasta mañana viernes para que pueda realizarse los exámenes correspondientes.

"Simplemente me ha revisado, me ha mandado medicación para desinflamar y para el dolor netamente, pero mañana tengo que hacerme exámenes", agrega.

Arremete contra la producción de 'EEG'

Después de escuchar sus declaraciones, el conductor Mathías Brivio le informa al esposo de Alejandra Baigorria que debe enviar la receta o la atención que tuvo hoy en el centro médico hoy mismo, pero al parecer se estaría automedicando. Esto causó la rabia del chico reality que arremetió contra la producción.

"¿Qué pasa si le muestro videos donde yo estoy yendo a la clínica? porque la verdad que ustedes para inventar historias son los mejores. Prácticamente que 'no quiso ir al programa nuevamente' y no ha sido así. Yo he conversado desde temprano eso no ha tenido que hacer la venta que 'por lesión no puede caminar y es por eso que el día de hoy no está en el programa', no como ustedes lo han vendido", declara.

De esta manera, Said Palao ha mostrado su molestia con la producción de 'Esto es Guerra' acusándolo de inventar historias para dejarlo mal parado ante el público por su falta, haciendo creer aparentemente que faltaba por otros temas, pero no sobre su salud.