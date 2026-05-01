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¡Pide ser eliminado!

Diego Chávarri llora tras enterarse que su relación estaría en peligro por Gabriela: "Tengo que salir"

En el reality 'La Granja VIP', Diego Chávarri está preocupado por su relación con Thalía tras su acercamiento con Gabriela Herrera y pide salir del programa.

Diego Chávarri llora tras enterarse que su relación estaría en peligro por Gabriela
Diego Chávarri llora tras enterarse que su relación estaría en peligro por Gabriela (Composición Karibeña)
01/05/2026

Desde hace semanas, Diego Chávarri ha tenido mucha cercanía con Gabriela Herrera en el reality y al parecer, el exfutbolista ya tendría un poco de conocimiento que su pareja Thalía no lo estaría tomando bien. Por ello, ha pedido que lo nominen para ser eliminado. 

Diego Chávarri preocupado por su relación con Thalía

Durante una conversación entre Diego Chávarri y 'Cri Cri' en el programa, el exfutbolista ha expresado que le han contado que su relación con Thalía podría estar en peligro por su acercamiento con Gabriela Herrera y los constantes coqueteos que tuvieron en las últimas semanas. Aunque el exfutbolista desconoce que su entonces pareja, le terminó, le causa mucha preocupación lo que sucede afuera. 

"Sé que no ha pasado nada, pero ya no se puede. No sé que cosa, pero si es lo que ella me ha dicho... no puedo seguir hablando con ella. Si ella (Gabriela) me dice que 'le gusto' o cosas así.. habrá sido el momento en que se ha dicho algo. No ha pasado nada, pero si antes había rumores y ya está fuerte, no puedo hacer nada", declaró. 

Así mismo, el exfutbolista ha pedido a la producción que le den 10 o 20 segundos para llamar a su pareja, pero se lo han negado. Es así como le pide a 'Cri Cri' que si se salva en la competencia, lo traicionen para poder ser eliminado porque desea irse y poder solucionar las cosas con su familia. 

"Ya no puedo estar acá, ya no quiero, no puedo hacer nada. La única opción que tengo es que el que gane, me ponga en la placa, me da igual, la plata me importa un culo. Salvas a Mark y me pones a mí. Saliendo de acá lo voy a solucionar. No sé cómo lo está tomando ella (Thalía), es lo único que me interesa, mi casa y mi familia", agregó. 

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Thalía Bentin decidió terminar su relación

Diego Chávarri y Gabriela Herrera causaron conmoción en 'La Granja VIP' tras confesar que sentían atracción mutua. La situación fue seguida por Thalía Bentin a través de la transmisión 24/7, lo que la llevó a dar por terminada la relación al considerar una falta de respeto lo ocurrido en pantalla.

De esta manera, el regreso de varios personajes al reality de convivencia habrían dado cierta información a Diego Chávarri sobre su relación con Thalía y estaría muy preocupado. Por ello, está pidiendo a quienes están nominados, que lo pongan a él para ser eliminado y salir para solucionar las cosas con su pareja. 

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