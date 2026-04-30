Ale Fuller niega infidelidad a Renato Rossini Jr. y aclara por qué no lo oficializó: "No me sentía lista"

El vínculo entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. volvió a generar atención luego de que el hijo del actor insinuara una posible infidelidad por parte de la actriz. En ese contexto, Fuller dio su versión de los hechos, buscando poner fin a las especulaciones surgidas en los últimos días.

Ale Fuller descarta infidelidad a Renato Rossini Jr.

Renato Rossini Jr. generó polémica al insinuar durante su participación en 'La Granja VIP' que su relación con Ale Fuller habría terminado por la presencia de un tercero en discordia. Ante ello, el programa 'Un día en el Mall' difundió las declaraciones de la actriz, quien negó tajantemente esa versión.

"Es raro porque una cosa es confundirse por el tiempo que ha pasado y otra cosa es mentir. Muy triste. No, por supuesto que no (hubo infidelidad). Los involucrados, Renato y yo, sabemos cómo se dieron las cosas", señaló Fuller, dejando en claro su postura.

Además, la actriz nacional explicó que su vínculo con Rossini Jr. nunca fue oficializado como pareja, ya que atravesaba el fin de su compromiso con Francesco Balbi y no se sentía emocionalmente preparada para iniciar otra relación.

"Yo no me sentía lista para tener una relación. Venía de un compromiso de cara a un matrimonio. Se nos veía juntos, pero nunca tuve la decisión de tocar el tema, venía de romper un compromiso, de una situación super dolorosa", precisó.

Finalmente, lamentó que tanto Renato Rossini Jr. como su expareja Pablo Heredia hayan hablado de ella en el reality, asegurando que se han difundido versiones que no son ciertas.

"Tanto Renato como Pablo han sido personas importantes en mi vida, independiente de lo que haya pasado después, y de pronto enterarme que se está diciendo algo que no es, que es totalmente falso. Es delicado cuando se dicen cosas que no son, sobre todo cuando se dicen cosas de esa magnitud", concluyó.

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Ale Fuller no le tiene rencor a Renato Rossini Jr.

En declaraciones a 'Instarándula', Ale Fuller se pronunció sobre los comentarios de Renato Rossini Jr. y consideró que el encierro y el contexto del reality podrían haber influido en la manera en que su expareja se expresó.

"Entiendo que el encierro, estar en este ambiente de intimidad, porque creo que los dos estaban solos conversando, creo que también este marco donde estás encerrado necesitas este momento de humanidad, de abrirte, de permitirte mostrarte vulnerable tal vez. Intento creer que esa es la línea y la razón", explicó.

A pesar de la controversia, Fuller afirmó que no tiene resentimientos ni contra Renato Rossini Jr. ni contra Pablo Heredia. Por el contrario, resaltó que ambos fueron personas importantes en su vida y que de esas relaciones se llevó valiosas lecciones.

"De verdad yo sí les guardo mucho cariño porque siento que he aprendido muchísimo, creo que ellos han sido parte importante de mi camino. Así que yo sí les deseo lo mejor, si me los encuentro les daría un abrazo, pero sí es delicado cuando se dicen cosas que no son y de esa magnitud, cosas falsas. Lo de infidelidad ni cerca", afirmó, descartando la infidelidad.

En conclusión, Ale Fuller negó que haya existido infidelidad en su relación con Renato Rossini Jr. y aclaró que nunca oficializaron su vínculo, ya que en ese momento estaba saliendo de un compromiso previo y no se sentía lista para empezar otra relación. La actriz pidió no seguir difundiendo versiones que no son ciertas.