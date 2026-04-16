Milett Figueroa sorprende con mensaje a Marcelo Tinelli tras separación: "Le deseo lo mejor"

Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli después de dos años. La modelo peruana precisó que fue ella quien decidió dar por terminada la relación en marzo y, en una reciente entrevista, sorprendió al referirse nuevamente a su expareja con un mensaje cargado de buenos deseos.

Milett Figueroa le envía emotivo mensaje a Marcelo Tinelli tras ruptura

Milett Figueroa estuvo como invitada en el programa de Aldo Miyashiro, donde se animó a dedicarle unas palabras a su expareja, recordando su relación como una etapa positiva en su vida. Durante la entrevista, el conductor le consultó sobre cómo vivió la exposición mediática al haber estado con uno de los presentadores más importantes de la televisión argentina.

Al respecto, la modelo destacó la libertad de amar y de entregarse sin arrepentimientos, asegurando que cada experiencia forma parte de su crecimiento personal. Además, aprovechó para enviarle buenos deseos a Marcelo Tinelli.

"Yo lo viví como lo viví y no me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos esa necesidad de entregar. Le deseo lo mejor y siempre, cuando se aparezca el amor voy a amar con todo mi corazón y no me arrepiento de nada", comentó.

El popular 'Chino' Miyashiro comentó que la historia de amor fue muy seguida desde sus inicios, cuando ambas figuras se conocieron en el 'Bailando'. Ante ello, Milett Figueroa señaló que se trató de una relación bonita e intensa, aunque actualmente ambos han tomado caminos separados y prefiere no ahondar en el pasado.

"Ya en su momento lo contó, no quiero traer el pasado atrás. En su momento lo viví como lo viví, con mucha intensidad, como soy yo, muy apasionada. Cuando dos personas sienten lo mismo se da algo muy hermoso y ahora cada uno con lo suyo", expresó.

Milett niega rumores de romance con Dante Gebel

En otro momento, Milett Figueroa también se pronunció sobre los rumores que la vinculaban con el pastor argentino Dante Gebel. La actriz de 'La Gran Sangre' negó cualquier tipo de relación y aseguró que no tiene nada que ocultar.

"No estoy con nadie, no tengo escondidos, no tengo nada que negar, no tengo nada que ocultar. Cuando una está limpia de polvo y paja, es así la vida, es tan transparente como es. Soy súper honesta, no voy a estar desmintiendo cada cosa que van a decir", aseveró.

En conclusión, Milett Figueroa le deseó lo mejor a Marcelo Tinelli tras su ruptura, destacando que vivió la relación de manera intensa y apasionada, y que pese a haber tomado caminos separados, guarda un recuerdo positivo de la etapa compartida.