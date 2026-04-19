Marisol rompe su silencio tras pelea con valet parking: "Me agredió verbal y físicamente"

La cantante de cumbia Marisol vuelve al centro de la controversia tras un incidente con un trabajador de valet parking que terminó en agresión física. Luego de la difusión de las imágenes, la artista rompió su silencio y dio su versión en televisión nacional.

Marisol da su versión tras el enfrentamiento

Durante su participación en el programa "El Reventonazo de la Chola", Marisol fue consultada sobre el altercado con el trabajador de valet parking. La cantante explicó que la situación se originó tras recibir insultos mientras se retiraba del lugar, lo que derivó en una reacción que, según indicó, fue en defensa propia.

"Me agredió verbal y físicamente. Lo único que hice fue defenderme", afirmó la intérprete, dejando en claro su postura frente a lo ocurrido.

Asimismo, brindó detalles sobre el momento en que se produjo el incidente. Según su relato, inicialmente optó por ignorar los comentarios; sin embargo, la situación escaló cuando volvió a ser insultada mientras se dirigía a su vehículo.

"Yo me retiraba porque había terminado el video y me estaba dirigiendo a mi carro cuando escucho que me gritan alguien, pero fuerte, un insulto. Yo me acerco y le digo a quién le has dicho ******, eso no te da derecho a tratarme así. Pensé que era un trabajador de un chifa, pero era un valet parking", explicó.

Sus declaraciones buscan aclarar lo sucedido y justificar su reacción en un contexto que, según sostiene, fue provocado por una agresión previa.

@rkt696 Marisol habló sobre altercado con trabajador de valet parking ♬ sonido original - rkt696

Marisol advierte a Magaly

El programa 'Amor y Fuego' compartió un comunicado que presentó el estudio Paredes Abogados como representantes de la cantante Marisol. En aquel mensaje, señala que su patrocinada ha recibido expresiones difamatorias, tipificadas en el artículo 132° del código penal y discriminatorias, tipificadas en el artículo 323° del código penal, expresadas en el programa de Magaly Medina en los días 9 y 10 de abril del presente año.

Así mismo, en el comunicado dejan presente que rechazan totalmente aquellas declaraciones de la periodista que agrede a otra mujer y revelaron cuáles fueron las palabras que denigraron a la artista 'Faraona' e incitan a que más personas se sumen a estas actitudes.

"Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer, por lo que rechazamos tajantemente las declaraciones difamatorias, discriminatorias y que incitan a la discriminación, las cuales fueron: 'cuadrada', 'tamal mal envuelto', 'costal de papas', 'carnes fofas', entre otras", declararon.

En conclusión, el caso de Marisol evidencia cómo un incidente puntual puede escalar rápidamente en el entorno mediático y generar múltiples frentes de conflicto. Mientras la cantante sostiene que actuó en defensa propia, el debate público continúa entre quienes cuestionan su reacción y quienes respaldan su versión.