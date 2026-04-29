Prima de Samahara Lobatón revela que Youna le pidió matrimonio en helicóptero: "Siempre fui la primera"

Melody Cortez, prima de Samahara Lobatón, reapareció tras la polémica en 'La Granja VIP' y rompió su silencio sobre su vínculo con Youna. La joven aclaró los rumores y sorprendió al revelar que incluso hubo una pedida de matrimonio. ¿Samahara sabía de esto?

Prima de Samahara Lobatón expone propuesta de matrimonio de Youna

Luego de que Samahara Lobatón negara haberle quitado a Youna, su prima Melody Cortez apareció este 29 de abril en el programa digital 'Q' Bochinche!' para hablar sin filtros.

En un momento, la joven se refirió a la pedida de matrimonio que el barbero le hizo a Samahara mediante una nota en 'La Granja VIP' y sorprendió al revelar que él ya le había propuesto matrimonio antes a ella, incluso con anillo.

"A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo. Él se quiere casar hace tiempo. (¿Lo sabe Samahara?) Amiga, te estás enterando, primicia. Siempre fui la primera", afirmó, dejando en shock a los conductores Ric La Torre y Samu Suárez.

Cortez explicó que la pedida ocurrió luego de que retomaran su relación, tras la ruptura de Youna con la hija de Melissa Klug, aunque en ese momento no estaban en buenos términos. Según contó, él la sorprendió con un paseo en helicóptero privado, donde compartieron un momento romántico.

Al ser consultada sobre si tenía fotos de ese momento, la prima de Samahara reveló que aún conserva el anillo de compromiso.

"Tengo el anillo, lo tengo todavía (¿Nunca se lo devolviste?) los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico. Ella (Samahara) no sabe muchas cosas, de esto se está enterando ahora", agregó.

Pese al gesto, Melody aseguró que rechazó la propuesta porque sabía que la relación con Youna no funcionaría mientras Samahara Lobatón siguiera presente en sus vidas.

"Yo le dije que no podía volver con él porque no aguantaría a Samahara, es una piedra en el zapato", concluyó.

Prima de Samahara Lobatón confirma relación con Youna

Melody Cortez aclaró que su vínculo con Samahara Lobatón no es de sangre, sino que sus familias son cercanas, ya que su madre es amiga de Melissa Klug, por lo que crecieron juntas como primas.

Además, contó que sí tuvo una relación con el barbero cuando tenía 15 años, luego de que Samahara asegurara en el reality que solo fue un "choque y fuga" y que ella se había metido con el padre de su hija. Ante esto último, precisó que su segunda relación se dio cuando la influencer ya estaba con Bryan Torres.

"Yo tuve una relación, no me lo levantaba en sus términos vulgares. Yo tenía una relación con él. Yo no tengo nada en contra de Youna, me solidarizo con él por todo lo que está pasando, me llevo súper bien con su familia, no tengo nada en contra de él, no tendría problema en conversar con él. Son cosas que se han dado pero han explotado por cómo Samahara lo ha llevado", refirió.

En conclusión, Melody Cortez afirmó que Youna le propuso matrimonio antes que a Samahara Lobatón y dejó en claro que sí mantuvo una relación formal con él. Con sus declaraciones, decidió aclarar la información sobre su vínculo con el barbero y avivo la polémica con la influencer.