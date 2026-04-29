Celine Aguirre, Pati Lorena y Renato Rossini Jr. vuelven a "La Granja VIP": Así fue su reingreso

Tres figuras regresaron a "La Granja VIP" y causaron emoción, gritos y hasta tensión entre los participantes. Se trata de Celine Aguirre, Pati Lorena y Renato Rossini Jr., quienes volvieron por repechaje y ya están dando que hablar.

Celine Aguirre, Pati Lorena y Rossini Jr. regresan a "La Granja VIP"

La noche en "La Granja VIP" se volvió una locura con el esperado regreso de Celine Aguirre, Pati Lorena y Renato Rossini Jr.. Los tres volvieron por repechaje y su entrada cambió por completo el ambiente del reality.

Los encargados de dar la noticia fueron Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes anunciaron el regreso en vivo y generaron expectativa en todos. La primera en aparecer fue Celine Aguirre. Apenas entró, el team reales la recibió con aplausos y buena vibra.

Luego llegó Pati Lorena y ahí sí el momento fue más intenso. Sus compañeras Samahara Lobatón y Shirley Arica del team víboras no dudaron en correr hacia ella para abrazarla. Pati no se quedó callada y respondió fiel a su estilo.

"Tiene muchas cosas que hablar, se quedó con cosas de decir", comentó Ethel. Mientras que Yaco soltó: "Todo un equipo va a celebrar porque regresa la mamá de la víboras". "Vine por ustedes, hijitas", lo que hizo gritar a todo su grupo.

El último en ingresar fue Renato Rossini Jr., quien llegó con actitud renovada. Y según mencionó Yaco, llegó con un nuevo nombre: "El Príncipe de los realitys". El team víboras celebró. Samahara gritó y Shirley estaba sonriendo, mientras que Pablo Heredia aplaudía.

Así llegaron los tres al reality

Antes de reencontrarse con sus compañeros, los participantes contaron cómo se sentían al volver frente a los conductores y los críticos. En primer lugar, Celine Aguirre explicó por qué tuvo que salir antes. Además, dejó claro que vuelve con más fuerza.

"Feliz de estar de regreso. Yo sentía que tenía que volver. No me fui porque quise, no me votaron, no fui nominada. Me dio un virus fortísimo, estuve supermal internada, una semana en la clínica, después otra en mi cama y casi un mes de recuperación", reveló. "Vengo con todo, con todas las ganas... No, se ha reforzado mi opinión, está reforzadísima ahora", dijo.

Por su lado, Pati Lorena agradeció el apoyo del público y dejó entrever que llega con energía. Incluso contó que escuchó varios chismes afuera, pero no podrá decirlos.

"Gracias a todas mis hijitas, al hashtag hijitas, víboras, estoy acá, no me fui doble caras. Ahí llego", comentó. "Estaba encerrada en el hotel, bajé a tomar desayuno y se me acerca una señora con tres chismes. Me dijo 'Mónica no te quiere, lleva y trae chisme'. 'Cri Cri, ¿qué hace ahí ese mueble? Que se largue'. Después me dijo algo peor, no sé si contarlo... Incendio la pradera, no puedo", soltó.

Renato Rossini Jr., fiel a su estilo, hizo su ingreso con bastante humor. Sonrió cuando le preguntaron qué hacía ahí, pese a que había dicho que no volvería e incluso fue visto en Argentina horas antes. Sin perder tiempo, sorprendió a todos al cantar una versión inspirada en el tema de "La casa de papel".

"Renato, vuelve a la granja. Lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar, a todos los muebles, le pone el cover y lo manda a la tienda", dijo cantando.

Primer reto y tensión en la casa

Ya dentro del reality, los tres se enfrentaron en una prueba para evitar la nominación. Celine Aguirre se llevó la victoria y aseguró su lugar. En cambio, Pati Lorena y Renato Rossini Jr. quedaron en riesgo de eliminación desde su regreso.

En conclusión, el regreso de Celine Aguirre, Pati Lorena y Renato Rossini Jr. ha sacudido por completo "La Granja VIP". No solo trajeron emoción y sorpresa, también movieron las estrategias dentro de la casa desde el primer momento. Con una victoria, dos nominados y varias cuentas pendientes por resolver, todo apunta a que la competencia se pondrá más intensa que nunca.