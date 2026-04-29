Xiomy Kanashiro sorprende al hablar de la mansión de Jefferson Farfán: "Ahora también es mi casa"

Xiomy Kanashiro habló sin filtros sobre su relación con Jefferson Farfán y, sobre todo, sobre la casa del exfutbolista. Todo pasó en el programa "América Hoy", donde la bailarina fue consultada por una parrillada que había prometido al equipo.

Xiomy Kanashiro asegura que la casa de Farfán también es suya

Xiomy Kanashiro sorprendió al hablar con total seguridad sobre su lugar en la vida de Jefferson Farfán. Y no solo eso, también dejó en claro cuál es su posición dentro de la casa del exfutbolista.

Todo ocurrió en "América Hoy", donde la colaboradora del programa fue consultada por una parrillada que había prometido hacer para todo el equipo. Lo que empezó como una broma terminó en una revelación que nadie esperaba.

Edson Dávila le recordó a Xiomy que ya había ofrecido hacer una parrillada en su casa. Sin embargo, como la invitación no se concretaba, decidió preguntarle en vivo.

"Una situación a mí me incomoda y nos incomoda a todo el equipo de 'América hoy'. Tres veces nos ha dicho: 'Ay que sí, que en mi casa va a ser la parrillada'. Xiomy Kanashiro prometió hacernos una parrillada a todo el elenco de 'América hoy'. ¿Xiomy qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?", le dijo entre risas.

Lejos de incomodarse, la bailarina respondió con humor y seguridad. Incluso dejó claro que la situación no le generaba ningún problema.

"No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne", contestó. "Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar", agregó.

Pero el momento clave llegó cuando Janet Barboza lanzó una pregunta directa que dejó el ambiente tenso. La consulta tocó un tema más personal y cambió por completo el tono de la conversación.

"Pero una pregunta, a ver digamos que lo has consultado con Jefferson, porque de repente Jefferson no quiere que alguien de acá entre a su casa. También está en su derecho de que no quiera vernos a todos", comentó.

La duda era clara: ¿Xiomy podía decidir eso sola? Sin dudarlo, la bailarina respondió firme y dejó claro que se siente parte del hogar y que tiene voz en las decisiones que se toman ahí.

"No, claro, que sí se ha consultado. Pero Janet ahora también es mi casa", sentenció la pareja de Jefferson Farfán.

Reacciones en el set

La respuesta generó aplausos y comentarios en el programa. Janet Barboza no dudó en apoyarla y destacar su actitud. Xiomy, sonriendo, reafirmó su postura.

"Así se habla, Xiomy, tú eres de las mías, ella decide. Una mujer siempre manda en la casa, no hay nada más que hablar", dijo Janet. "Por supuesto, una buena mujer", contestó Xiomy.

Este momento no pasó desapercibido por el nivel de confianza que existe entre Xiomy y Jefferson Farfán. Aunque la pareja suele mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de cámaras, esta confesión deja ver que su relación estaría más firme de lo que muchos pensaban. Por ahora, muchos están atentos a esa famosa parrillada que aún está pendiente. Y claro, a cualquier nueva revelación que pueda salir.

En conclusión, las declaraciones de Xiomy Kanashiro no solo confirmaron el buen momento que vive con Jefferson Farfán, sino que sorprendieron al afirmar que también considera la casa del exfutbolista como suya. Más allá de la broma por la parrillada, su respuesta dejó ver el nivel de confianza y cercanía en la relación.