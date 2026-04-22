Jefferson Farfán regala camioneta a Cuto Guadalupe y Xiomy Kanashiro se sorprende: "No estaba enterada"

Jefferson Farfán volvió a demostrar lo detallista que es con su familia y le regaló una camioneta a su tío Luis 'Cuto' Guadalupe por sus 50 años. El propio 'Cuto' lo contó en televisión y dejó a impactada a la misma Xiomy Kanashiro, quien aseguró que no sabía nada del detalle.

Farfán regaló camioneta a Cuto Guadalupe y Xiomy se enteró en vivo

Jefferson Farfán regaló a su tío Luis 'Cuto' Guadalupe una camioneta por sus 50 años. El detalle fue revelado en televisión y dejó a más de uno con la boca abierta. La noticia salió durante una entrevista con "América Hoy", donde 'Cuto' contó cómo vivió su cumpleaños y soltó la bomba. Además, dejó ver que ahora vive con otra mentalidad.

"50 años bien llegados, nadie te quita lo bailado. 50 años que he podido disfrutar un homenaje en vida", comentó emocionado. "Este Cuto Guadalupe es un Cuto Guadalupe diferente y totalmente maduro, que cuando hago algo siempre pienso mucho en Dios", agregó.

@ameg_pe 22.04.26 | Jefferson Farfán regala camioneta a Cuto Guadalupe y Xiomy Kanashiro se entera en vivo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En redes, se vio que alguien le regaló un bolso Louis Vuitton. El exjugador aclaró que ese obsequio no fue de Jefferson Farfán. Su sobrino le dio uno muy especial. El exjugador explicó que fue un pedido suyo y que Farfán no dudó en cumplirlo. El gesto fue visto como una muestra clara del cariño que existe entre ambos.

"No quiere que diga quién ha sido. Es uno de mis engreídos, nada más puedo decir. (¿Es de Jefferson?) El de mi sobrino es otra cosa. (¿Qué te regaló?) Todavía estamos esperando que llegue. Es un pedido especial. Hay que tener mucha paciencia porque... (¿Qué le has pedido?) Es una camioneta. Me dijo qué cosa quería. Él sabe que a mí me gusta siempre andar con la familia", dijo.

La reacción de Xiomy Kanashiro

Xiomy Kanashiro se mostró sorprendida al enterarse de la noticia en pleno programa. Pese a la sorpresa, explicó que Jefferson suele manejar este tipo de detalles de forma privada y sin comentarlos previamente.

"A mí me sorprende bastante el tema del carro. (¿La camioneta tú no estabas enterada?) No, no estaba enterada, pero me parece un regalo perfecto para mi tío. (¿Qué? ¿Me está diciendo que no sabías mi querida Xiomy?) Es que él siempre puede ver sus regalos para su familia, como yo puedo ver los regalos para mi familia", dijo Xiomy.

Además, marcó distancia y dejó claro que respeta ese tipo de decisiones sin intervenir. Para ella, son temas familiares que se manejan de manera independiente.

"(Cuto ha dicho es que es un pedido especial, lo cual sería una camioneta último modelo, edición limitada. Parece que es un valor muy importante. Cuando Jefferson hace este tipo de regalos, ¿no lo comenta contigo, Xiomy?) No, no, él siempre decide sus regalos para su familia, creo que son cosas separadas. Yo no me meto, pero mi tío se lo merece emprendedor trabajador", afirmó.

Cuto habla del amor y posible boda de Xiomy y Farfán

Durante la entrevista, 'Cuto' también habló sobre la relación entre su sobrino y Xiomy, destacando lo bien que se llevan. Además, dejó abierta la posibilidad de boda.

"Lo importante es que él sea feliz, ¿no? Que sean felices los dos. Se llevan muy bien. Han hecho una buena familia. Imagínate para qué, mi sobrina haya logrado que mi sobrino pues tenga una mascota. El amor es eso, ¿no?", expresó. "(¿Cuándo se viene la boda? ¿Cuándo Jefferson se anima) Yo también le he dicho eso. Él me ha dicho que en cualquier momento", reveló.

En conclusión, el gesto de Jefferson Farfán con su tío 'Cuto' Guadalupe vuelve a reflejar la cercanía y el cariño que mantiene con su familia, algo que ya ha demostrado en otras ocasiones. Al mismo tiempo, la sorpresa de Xiomy Kanashiro dejó en evidencia que estos detalles los maneja de forma privada, lo que terminó sumando más comentarios en la farándula.