Xiomy Kanashiro revela que tiene la clave del celular de Jefferson Farfán: ¿Lo revisa?

Xiomy Kanashiro sorprendió en "América Hoy" al revelar un detalle íntimo de su relación con Jefferson Farfán. La modelo contó que sí tiene la clave del celular del exfutbolista y fue consultada si lo revisa.

¿Xiomy Kanashiro revisa el celular de Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro impacta al confesar un detalle de su relación con Jefferson Farfán. La bailarina comentó en vivo que sí tiene la clave del celular del exfutbolista y pero dejó en claro que no invade su privacidad.

Todo ocurrió en el programa "América Hoy", donde el ambiente estaba relajado, pero una pregunta directa cambió todo. La conductora Janet Barboza no dudó en ir al grano y le lanzó una consulta que dejó a Xiomy en el centro de la conversación. Mientras hablaban sobre la confianza en pareja, Janet decidió incluir a Xiomy en el tema.

Sin rodeos, Janet preguntó: "¿Tú tienes la clave del teléfono de Jefferson Farfán?". La respuesta fue rápida y segura. "Por supuesto", dijo Xiomy, dejando a todos atentos a lo que vendría después.

@ameg_pe 07.04.26 | Xiomy Kanashiro confiesa que tiene la clave del celular de Jefferson Farfán. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La revelación generó sorpresa en el set, pero la curiosidad creció aún más cuando se tocó el tema de la privacidad. Fue entonces cuando Rebeca Escribens hizo otra pregunta.

"¿Revisas el teléfono?", cuestionó la conductora. Xiomy fue clara y marcó su postura: "No, no, cada quien su privacidad, sus cosas. Así funciona mejor la relación".

Con esas palabras, dejó en claro que, aunque tiene acceso al celular de su pareja, no lo usa para invadir su espacio personal.

El debate en el set

El tema generó conversación entre los presentes, ya que antes la esposa de Clavito, Andrea Fonseca, también había contado su experiencia. El cantante también se sumó y respondió en la misma línea.

"Sí", dijo cuando le preguntaron si tenía la clave. Luego agregó: "Yo no reviso". "(¿Tú revisas?) No, tampoco", acotó el cantante.

En medio de la charla, también salió el tema de los viajes en yate, que últimamente han estado rodeados de polémica en la farándula. Incluso, Xiomy se animó a preguntarle a Andrea si lo dejaría ir a uno.

"Ahora con eso de los yates, uno ya no sabe", comentó la esposa de Clavito, generando risas y reacciones en el set. El artista respondió: "La culpa la tienen los que han estado en el yate". De pronto, Xiomy preguntó: "¿Lo dejarías ir a un yate a Clavito?". La respuesta fue directa: "No".

En conclusión, Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar que tiene la clave del celular de Jefferson Farfán, pero aseguró que no la utiliza para revisarlo. La bailarina dejó en claro que en su relación con el exfutbolista existe confianza, pero también respeto por la privacidad.