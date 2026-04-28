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Pati Lorena cree que Pamela López está fingiendo su lesión en reality: "La vi caminando perfecto"

Tras su eliminación, Pati Lorena fue invitada al programa para opinar sobre la reciente lesión de Pamela López en el reality y afirma que estaría fingiendo.

Pati Lorena cree que Pamela López está fingiendo su lesión
Pati Lorena cree que Pamela López está fingiendo su lesión (Composición Karibeña)
28/04/2026

El reality de convivencia 'La Granja VIP' ha llamado la atención de miles de seguidores que ven a sus artistas todo el tiempo. La eliminada de la semana fue Pati Lorena, quien volvió al set de TV para comentar sobre el resto de sus compañeros aún participando, en especial de Pamela López. 

Pati Lorena sobre lesión de Pamela López

El pasado fin de semana, Pamela López compitió con el resto de los peones para poder salvarse de la eliminación del programa, pero tuvo una caída donde señaló que terminó lesionada de su rodilla. Después, fue revisada y regresó con muletas con sus compañeros mientras cojeaba porque aún tenía dolor. 

Es así como los conductores y críticos empezaron a comentar sobre esta reciente lesión de la pareja de Paul Michael, donde muchos creen que se trató de una estrategia y aparentemente no estaría adolorida. Quien salió a afirmar que vio caminando tranquilamente a la influencer fue Pati Lorena. 

"¿Tú le crees que a Pamela sobre su lesión y que está golpeada?", le preguntó Yaco Eskenazi, y Pati dijo: "No le creo, la vi el otro día haciendo un video, estaba sola ella y 24/7 la ve. Hacía su video a la cámara, terminó y no se dio cuenta que yo estaba entrando, la vi cuatro pasos caminando perfecto y cuando se dio cuenta que yo estaba, empezó a cojear, se olvidó de la cojera en cuatro pasos".

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La eliminación de Pati

Luego, Pamela López también logró salvarse, dejando a Pati Lorena como la participante con menor votación. Antes de que se anunciara el resultado definitivo, López tomó la palabra y dedicó un mensaje a su compañera, resaltando aspectos positivos pese a las diferencias que surgieron durante la convivencia. 

"Hay cosas rescatables de ti... una de ellas es que eres trabajadora y te admiro por eso. Dios te bendiga", expresó frente a cámaras.

Con la decisión final ya tomada, Pati se convirtió en la sexta eliminada del programa. La exproductora no ocultó su emoción al despedirse y aprovechó el momento para agradecer la oportunidad de haber formado parte del reality.

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De esta manera, Pati Lorena fue la nueva eliminada del programa reality de convivencia 'La Granja VIP'. Durante su regreso, señaló que la lesión que tuvo Pamela López después de la competencia, la vio caminando normal como si no tuviera nada y además, de que vio empujando un sillón, descartando así que estuviera adolorida. 

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