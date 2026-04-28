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Nicole Akari arremete contra look de Melissa Paredes y Anthony Aranda: "Parecían mozos"

Nicole Akari criticó el look de Melissa Paredes y Anthony Aranda. El comentario se dio tras su paso por "El diablo viste a la moda 2".

Nicole Akari fulmina look de Melissa Paredes y Anthony Aranda.
Nicole Akari fulmina look de Melissa Paredes y Anthony Aranda. (Composición Karibeña)
28/04/2026

Nicole Akari no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra Melissa Paredes y Anthony Aranda por su look en la alfombra roja de "El diablo viste a la moda 2". La diseñadora estuvo como invitada en el programa "América Hoy", donde analizaron los outfits de varias figuras del espectáculo. Pero cuando llegó el turno de Melissa y Anthony, el comentario encendió todo.

Nicole Akari destruye look de Melissa Paredes y Anthony Aranda

La diseñadora Nicole Akari no se guardó nada y lanzó un comentario que ya está dando la vuelta en redes. Esta vez, sus críticas fueron para Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes llegaron juntos a la alfombra roja de "El diablo viste a la moda 2".

Todo ocurrió en el programa "América Hoy", donde estaban analizando los looks de los famosos. Lo que parecía una opinión más, terminó siendo uno de los momentos más comentados. 

En plena conversación, Edson Dávila destacó que la pareja había llegado con outfits combinados. Fue ahí cuando Nicole Akari respondió sin filtros. La frase sorprendió a todos en el set y rápidamente generó reacciones.

"¡Ah, no! Melissa Paredes y Anthony, ¿qué te parece? Por favor, ¿cómo fueron?, fueron en match", mencionó Edson Dávila en el set. "A ver, en realidad, Melissa siempre está bien vestida, es divina, igual que Anthony. Pero para mí eran los mozos que estaban atendiendo a los invitados", dijo.

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28.04.26 | Nicole Akari destruye look de Melissa Paredes y Anthony Aranda en el avant premiere de "El diablo viste a la moda 2" en Lima. Fuente: América Hoy

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Tras el comentario, los conductores no pudieron ocultar su asombro. Algunos intentaron bajarle el tono, pero otros siguieron la broma.

"No", dijeron pero el tema ya estaba en la mesa. Incluso hubo quien agregó más leña al fuego. "Los mozos, azafata y el mozo", comentó Janet Barboza, repitiendo la opinión de Nicole.

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La diseñadora no solo habló del conjunto en general, sino que también apuntó directamente al outfit de Anthony Aranda. Con eso, dejó claro que, para ella, la elección no fue la mejor para una alfombra roja.

"Ese smoking que tenía él, lo debió usar el día que se casó. Pero ese conjuntito no", afirmó la diseñadora.

No todos pensaron igual

Sin embargo, no todos fueron tan duros. La modelo Suheyn Cipriani dio una opinión más tranquila y resaltó la intención de innovar. Su respuesta también generó risas, pero dejó ver que la moda puede tener distintas lecturas.

"Quieren innovar... La verdad, yo no lo hubiera usado. Pero le doy el punto de que quiere innovar, quiere hacer algo diferente. (Te arriesgaron, dices) De repente de ahí van a trabajar, a servir algo por ahí", comentó.

Durante el programa, Rebeca Escribens recordó que la moda es algo subjetivo. Lo que a uno le gusta, a otro no.

"La moda no es de gustos, es subjetiva. (Janet: Depende de cada uno) Imagínate, yo en diez años me pongo un moño, vengo en pijama", acotó Rebeca, dejando en claro que los estilos cambian con el tiempo.

En conclusión, el comentario de Nicole Akari sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda encendió la polémica y convirtió su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados. Aunque las opiniones están divididas, la pareja logró captar la atención del público y generar debate. Una vez más, la moda demuestra que puede ser tan aplaudida como criticada.

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