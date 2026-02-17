Nicole Akari acusó a Lucianeka de dejarla plantada con vestuario para show de Doja Cat: "Ha nacido una nueva diva"

La reconocida modista Nicole Akari denunció que la influencer y cantante Lucianeka dejó plantado a su equipo, tras confeccionar un vestuario diseñado para que teloneara a Doja Cat en el Arena 21, San Miguel. El incidente generó malestar entre los colaboradores de Akari y llamó la atención de medios de farándula y seguidores de ambas artistas.

Coordinación y esfuerzo ignorados

Nicole relató los detalles de lo sucedido en una entrevista exclusiva para el programa de YouTube Q' BOCHINCHE!, explicando cómo se coordinó con la influencer para la preparación del atuendo y el esfuerzo que implicó cumplir con los tiempos. La modista contó que Lucianeka estuvo muy involucrada durante la confección de su vestuario, incluso realizando pruebas de última hora.

"Con ella íbamos coordinando todo por WhatsApp y presencialmente. Ella me pidió una prueba el día final para estar seguros del entalle. Ha estado en mi casa hasta la 1:40 de la madrugada y en el show teníamos que estar a las 5 de la tarde", detalló Nicole Akari.

Asimismo, la diseñadora explicó que su equipo de trabajo permaneció toda la noche cosiendo para que la prenda estuviera lista a tiempo.

"Siguieron cosiendo para llegar a la hora en la que se tenía que entregar la prenda, los chicos no han dormido, yo tenía que estar en un programa al día siguiente", añadió.

Sin embargo, a primera hora del día del concierto, Akari recibió un mensaje del equipo de Lucianeka indicando que no usarían su vestuario.

"Recibo el mensaje de su equipo diciendo que no, que había cambiado de decisión, que se disculpaba con el equipo y que iba ir con otra cosa. Ha nacido una nueva diva, o la espuma se le subió o no sé qué le pasó", expresó Nicole con evidente decepción.

Advertencias de Samy y Ric sobre la actitud de Lucianeka

Durante la entrevista, los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre comentaron sobre las consecuencias de esta decisión. Suárez advirtió que Lucianeka perdió a una gran aliada en su carrera y vida personal.

"Ella, cuando realmente necesitas ayuda ni te cobra, ella es muy amiga, te estás perdiendo una gran aliada para la vida en general, quedar mal con Nicole es ponerte la cruz, sino pregúntale a Yahaira", señaló.

Por su parte, Ric La Torre calificó como lamentable que la influencer inicie su camino como cantante de esta manera. Destacó que conoce a Nicole desde el año pasado y que incluso la contactó a última hora para asegurar el vestuario para el show de Doja Cat.

En conclusión, el incidente refleja la tensión entre figuras emergentes de la farándula y los profesionales que las apoyan. Nicole Akari destacó el esfuerzo de su equipo y la importancia de respetar a quienes colaboran en la imagen de los artistas.