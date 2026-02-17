Magaly Medina impactada por imágenes de Pilar Gasca sin filtros: "La ves en la calle y no la reconoces"

La conductora Magaly Medina quedó sorprendida luego de ver en su programa unas imágenes de Pilar Gasca que fueron captadas fuera de redes sociales. El informe mostró a la influencer en un ambiente cotidiano, lo que generó fuertes comparaciones con las fotos que suele publicar en Instagram.

Imágenes de Pilar Gasca fuera de redes sorprenden a Magaly

La polémica se encendió cuando "Magaly TV La Firme" presentó el video donde se ve a Pilar Gasca en una situación normal, lejos de las poses y edición que se suelen mostrar en plataformas digitales. Esto llevó a Magaly Medina a reaccionar en vivo con evidente asombro.

Las imágenes difundidas en televisión llamaron la atención del público porque mostraban a Pilar Gasca sin producción ni filtros, caminando junto a su pareja en una galería del Centro de Lima. Esto desató comentarios en el set y también en redes sociales. El reportaje incluyó la opinión del reportero del programa, que resaltó la diferencia visual entre ambas versiones.

"Este registro no sabemos si lo hizo el enemigo porque parecen dos Pilar Gasca en una", señaló el urraco de "Magaly TV La Firme".

Tras el informe, la conductora comparó directamente las imágenes reales con las que la influencer comparte en internet. Incluso la producción mostró ambas tomas en pantalla para que el público pudiera notar las diferencias que, según ella, eran evidentes.

"Mírenla, yo dije: '¿Quién es?'. La ves en persona y es una, la ves en las fotos de Instagram y es otra. Miren, comparen. Hay una diferencia abismal... Creo que se molesta porque la están grabando. Claro, pues, la iban a descubrir. Mira cómo aparece toda producida en las redes. Y la ves en la calle y no la reconoces", comentó, dejando clara su impresión ante el contraste.

Magaly reflexiona sobre la imagen en redes sociales

Más allá de la sorpresa, Magaly Medina aprovechó el momento para reflexionar sobre cómo se construye la imagen digital hoy en día. La conductora señaló que lo que se ve en redes muchas veces no refleja la realidad diaria de las figuras públicas. Asimismo, la 'Urraca' habló sobre el uso constante de producción y filtros en redes sociales, algo que, según ella, se ha vuelto común en el mundo del espectáculo.

"La ves y dices: '¿Quién es esta? Me venden gato por liebre'. Las redes sociales tienden a hacer eso, es casi una costumbre. Muy poca gente se muestra orgánicamente, la mayoría se produce para publicarse en sus redes sociales", afirmó durante el análisis del informe.

En conclusión, las imágenes de Pilar Gasca captadas en un ambiente cotidiano causaron gran impacto en el programa y en redes sociales. La reacción de Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los filtros, la producción y la diferencia entre la imagen real y la que se muestra en internet dentro del mundo de la farándula.