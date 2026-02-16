Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron su aniversario en San Valentín: "Contigo todo es más bonito"

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viven una etapa especial en su relación. Este 14 de febrero celebraron su primer aniversario como novios con un viaje romántico a Cartagena, Colombia. Ambos compartieron imágenes en redes y evidenciaron que atraviesan un momento de cariño, complicidad y proyectos en común.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro más enamorados que nunca

El exfutbolista de Alianza Lima le pidió a Xiomy que oficializara su relación el 14 de febrero de 2025, en pleno Día de San Valentín. Un año después, eligieron la misma fecha para reafirmar su historia de amor, esta vez lejos del Perú y con el mar Caribe como escenario.

Durante su estadía en un exclusivo hotel de Cartagena, Farfán y Kanashiro posaron juntos en varias fotografías, tomados de la mano y mostrando complicidad. En una de las imágenes más comentadas, el exseleccionado le besa la mejilla mientras ella sonríe. Ambos lucen atuendos en tonos tierra y blanco, y Xiomy completa su look con una lujosa cartera Goyard.

Farfán acompañó las fotos con un emotivo mensaje: "Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi China, te amo". El mensaje incluyó dos emojis que reflejan el entusiasmo que siente por esta etapa sentimental.

Xiomy no se quedó atrás y también dedicó palabras llenas de cariño. "Feliz año, mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos, lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti. Sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín, te amo", escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Además, el exfutbolista le regaló un exclusivo reloj de Cartier por esta fecha. Las publicaciones recibieron numerosos comentarios de amigos y seguidores, quienes celebraron la relación y les desearon muchos años más de estabilidad.



Xiomy Kanashiro responde sobre la maternidad junto a Jefferson Farfán

Hace una semana durante su participación en el programa América Hoy, Janet Barboza puso en aprietos a Xiomy Kanashiro al abordar los rumores sobre los planes sentimentales con Jefferson Farfán. El detonante fue una intervención del tarotista Frank Mendizábal, quien lanzó una inesperada predicción relacionada con un posible embarazo.

"(¿Es probable Frank que en este aniversario, Jefferson le pida ser su novia oficial?) Mira, no sé si exactamente te pida, pero hay tres cartas en el tarot que me representan embarazo. La carta del mundo, la carta de la emperatriz y la carta de la suma sacerdotisa la tienes acá (¿Le ves embarazo a Xiomy Kanashiro?)", señaló el vidente en pleno programa.

Ante esta afirmación, Xiomy reaccionó con evidente sorpresa y escepticismo, deslizando la posibilidad de que la lectura no fuera del todo precisa. "Quizás estás viendo mal, quizás es otra cosa", respondió, intentando restarle dramatismo a la predicción.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Janet Barboza decidió ir más allá y preguntarle directamente si le gustaría tener un hijo con el exseleccionado nacional.

"(¿No te gustaría tener un hijito de Jefferson, Xiomy?) Sí, sí, pero eso queda para mí pues, oe Janet, tampoco quieran saber tanto", respondió entre risas. Ante la insistencia del panel, añadió: "Ay me quieren sacar tanta información, tampoco tampoco pues Janet".

La artista dejó claro que, de darse la posibilidad de agrandar la familia, tendría que ser un proceso conversado y cuidadosamente planificado.

"En mi caso mi embarazo tiene que ser planificado porque Jefferson tiene la vasectomía, es distinto", explicó. Al recordarle que Farfán había mencionado anteriormente que tomó previsiones, Xiomy respondió con naturalidad: "Sí, ahí está la miel, pero todavía tenemos que conversar".

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su primer año juntos con muestras públicas de cariño y proyectos que, aunque aún no se concretan, forman parte de sus conversaciones. La pareja demuestra que vive su relación con entusiasmo, mientras construye su historia paso a paso y sin apresurarse ante la presión mediática.