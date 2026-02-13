Xiomy Kanashiro confiesa qué la enamoró de Jefferson Farfán previo a su aniversario: "El niño que lleva adentro"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán mantienen una de las relaciones más comentadas del espectáculo local. Desde que hicieron público su romance, la pareja ha estado bajo constante atención mediática. Ahora, a pocos días de cumplir su primer año juntos, la influencer compartió detalles sobre cómo vive esta etapa y qué es lo que más admira del exfutbolista.

Xiomy celebra su primer año con Farfán

En declaraciones para "América Hoy", Xiomy Kanashiro, se mostró entusiasmada al hablar del 14 de febrero aunque contó que aún no tiene definido el plan exacto para celebrar su aniversario, pero sí tiene claro que desea compartir ese día junto a Jefferson Farfán. Incluso, no descartó la posibilidad de realizar un viaje especial.

"Ha marcado de aca en adelante el 14 por que es mi fecha de mi primer año con Jeff, feliz contenta también celebrando con el amor familiar. Creo que podemos ir a cenar algo la cosa es pasarlo juntos. Si hay un viaje tengo que llevarlo a la selva a conocer a mi familia pero asi fueramos a paracas la vamos a pasar super bien", explicó.

Más allá de los planes, lo que más llamó la atención fueron las palabras que dedicó al exseleccionado nacional cuando le preguntaron qué fue lo que la enamoró de él. Xiomy resaltó el lado más espontáneo y divertido del exfutbolista, asegurando que esa complicidad es clave en su relación.

"(¿Que te enamoró de Jefferson?). El niño que lleva adentro asi como le ven en su podcast asi es en persona yo me mato de risa con el me alegra tener una persona que tenga esa misma sintonia mientras haya esa conexión que asi nomas no lo encuentras es lo más importante sabe lo mucho que lo amo", sentenció.

Sus declaraciones reflejan la estabilidad que ambos proyectan públicamente, en una relación que ha estado bajo constante atención mediática desde sus inicios.

Xiomy responde a comparaciones con Yahaira Plasencia

En medio de su buen momento sentimental, Xiomy también enfrentó rumores que circularon en redes sociales. Algunos usuarios señalaron similitudes entre su "closet sale" y el que recientemente realizó Yahaira Plasencia, quien comenzó a vender ropa y accesorios por internet.

Durante una entrevista en "América Espectáculos", la influencer respondió con serenidad cuando le preguntaron si consideraba que la salsera se había inspirado en su formato.

"Perfecto, yo creo que esto viene de tiempo, no es que alguien lo haya creado, esto viene de tiempo. (¿No es que se haya copiado de ti?) No, jamás, si esto viene de tiempo, es más, si yo me podría copiar de alguien que he visto en algún momento, no, no", comentó.

Xiomy explicó que este tipo de ventas se han popularizado porque permiten dar una segunda oportunidad a prendas que ya no se utilizan. Además, recordó que otras figuras públicas han realizado iniciativas similares con buenos resultados.

"El closet sale, yo creo que un vestidito le das una puesta y una persona que lo puede volver a usar, ahí está muy de moda, evidentemente. He visto muchas personas que lo hacen, incluso el de Alejandra Baigorria fue un éxito, el de Luana también, entonces, pa'lante, pa'lante", señaló.

Xiomy Kanashiro vive una etapa de estabilidad personal y profesional. A días de cumplir su primer aniversario con Jefferson Farfán, la influencer reafirma el cariño que los une y resalta su conexión. Frente a comparaciones y comentarios en redes, mantiene la calma y deja claro que prioriza su relación y sus proyectos antes que las polémicas.