Xiomy Kanashiro responde sobre si Yahaira Plasencia se copió de venta de ropa: "Esto viene de tiempo"

El fin de semana, Yahaira Plasencia llamó la atención en redes sociales al vender ropa y accesorios a sus seguidores, acompañada de su saliente Luis Fernando. Muchos usuarios compararon la escena con el estilo que ya han mostrado Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, por lo que las cámaras le preguntaron directamente si sentía que se trataba de una copia. La bailarina respondió con calma y aclaró todo.

Xiomy Kanashiro aclara si Yahaira Plasencia se copió de ella

Xiomy Kanashiro rompió su silencio y habló claro sobre las comparaciones que surgieron en redes sociales luego de que Yahaira Plasencia empezara a vender ropa y accesorios por internet y en un closet sale con ayuda de Luis Fernando. Muchos usuarios señalaron que el estilo era parecido al que ella ya venía mostrando junto a su pareja, Jefferson Farfán, pero la influencer dejó en claro su postura.

Durante la entrevista en "América Espectáculos", el reportero le comentó directamente que la salsera estaba vendiendo su ropa en redes, tal como ella lo hace. Ante esto, Xiomy no dudó en responder y aclarar que el famoso "closet sale" existe desde hace mucho tiempo. Cuando le preguntaron si sentía que Yahaira se había inspirado en su estilo, fue firme y tranquila con su respuesta.

"Perfecto, yo creo que esto viene de tiempo, no es que alguien lo haya creado, esto viene de tiempo. (¿No es que se haya copiado de ti?) No, jamás, si esto viene de tiempo, es más, si yo me podría copiar de alguien que he visto en algún momento, no, no", comentó.

La influencer explicó que este tipo de ventas se han vuelto tendencia porque muchas personas prefieren darle una segunda oportunidad a la ropa que ya no usan. Además, recordó que otras figuras públicas también lo han hecho con éxito.

"El closet sale, yo creo que un vestidito le das una puesta y una persona que lo puede volver a usar, ahí está muy de moda, evidentemente. He visto muchas personas que lo hacen, incluso el de Alejandra Baigorria fue un éxito, el de Luana también, entonces, pa'lante, pa'lante", señaló con naturalidad.

Habla de su relación, su trabajo y un momento difícil

En otro momento, Xiomy también habló sobre su relación con Jefferson Farfán, con quien está por cumplir su primer año juntos este 14 de febrero. La influencer se mostró feliz y enfocada en su presente.

"Muy feliz, tranquila, feliz. con mi pareja, viendo nuestro amor, enfocados. Bien. Cada uno en su chamba, lo principal, bien, bien. Estamos súper bien", dijo con sinceridad.

Sobre la maternidad, confesó que sí es algo que desea en el futuro, pero que ahora su prioridad es el trabajo y sus proyectos personales. Explico que si sucediese, sería algo planeado.

"No, yo creo que eso sí es parte de la vida, ¿no? En algún momento lo tendré que hacer igual. Ahorita yo estoy súper enfocada en mi trabajo... Bueno, sí, yo feliz, pero en este caso tendría que ser planeado. Pues ahí ya la vasectomía, la miel está guardada. Sí, pero ahorita somos enfocados en trabajar. Chambear y chambear. Estamos súper bien", explicó.

Sin embargo, también vivió un momento muy duro recientemente por la pérdida de su mascota. La influencer recordó con emoción a su perrita Moana y lo importante que fue en su vida.

"Moana, mi salchichita, nueve añitos. Fue fuerte, fue fuerte porque falleció de un infarto. Me avisaron justo cuando estaba grabando. Creo que manejando fueron los 30 minutos más largos de mi vida... Ha sido muy doloroso, creo que las personas que tienen o han tenido una pérdida como su mascotita o algún familiar, porque yo lo veo como si fuera mi familia, es duro", relató.

Finalmente, Xiomy contó que su mascota la acompañó desde que decidió independizarse siendo muy joven, por lo que su partida fue muy dolorosa. Aun así, aseguró que se siente más tranquila y agradecida por todo lo vivido.

En conclusión, Xiomy Kanashiro descartó que Yahaira Plasencia se haya copiado de su estilo de venta de ropa y aseguró que el "closet sale" es una tendencia que viene desde hace tiempo y que muchas figuras públicas ya realizan. Asimismo, la influencer se mostró tranquila frente a las comparaciones en redes y dejó en claro que actualmente está enfocada en su trabajo, su relación y su bienestar personal.