Briela Cirilo conmovida tras la pérdida de un familiar muy cercano: "Descansa en paz"

Por medio de sus redes, Briela Cirilo de Corazón Serrano reveló que estaba pasando por un difícil en su familia tras la pérdida de un ser muy querido.

Briela Cirilo conmovida tras la pérdida de un familiar muy cercano
11/02/2026

La cantante Briela Cirilo es una de las artistas que forma parte de Corazón Serrano que ha resaltado por su voz y gran talento musical. Ahora, la joven viene pasando por un momento muy difícil y triste tras perder a alguien.

Briela Cirilo perdió a un familiar

A través de sus redes, Briela Cirilo de Corazón Serrano compartió algunas imágenes muy personales. La joven apareció junto a una persona de la tercera edad, quien sería su abuelito, en blanco y negro con el mensaje "Descansa en paz".

Luego, compartió otra fotografía donde mostraba un féretro y una persona despidiéndose, de igual manera en blanco y negro. Dando a entender que aquella persona que apareció en la foto anterior, habría fallecido lamentablemente y su familia se reunió para dar el pésame.

Briela Cirilo y fotografías en redes
Sus seguidores expresaron sus condolencias con la artista Briela Cirilo: "Mucha fuerza nuestra niña hermosa", "Mi más sentido pésame. Ya tienes a un ángel que te cuida desde el cielo", "Mis condolencias. Estamos contigo".

Su insólito error en Corazón Serrano 

En el aniversario número 33 de Corazón Serrano, realizado en el Estadio San Marcos, Briela Cirilo tuvo un curioso error en pleno escenario que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales. El evento reunió a miles de fans que llegaron a celebrar más de tres décadas de cumbia. Todo marchaba con normalidad hasta que Briela tomó el micrófono y, en medio de la emoción, soltó una frase que sorprendió.

"Seguimos celebrando los 36 años de Corazón Serrano", dijo la cantante Briela Cirilo con total entusiasmo.

La confusión fue inmediata, ya que la agrupación celebraba en realidad sus 33 años de trayectoria. El momento fue grabado por los asistentes y en cuestión de minutos el video empezó a circular en redes sociales, donde muchos se preguntaban si se trató de un simple lapsus o de los nervios del momento.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con comentarios tras la difusión del video. Sin embargo, la mayoría de mensajes fueron de apoyo y comprensión. Muchos usuarios señalaron que equivocarse es algo normal cuando se está frente a un público tan grande.

De esta manera, Briela Cirilo es una reconocida cantante de Corazón Serrano que actualmente viene pasando por un momento muy triste en sui familia tras la pérdida de su abuelito. La cantante compartió algunas fotografías recordándolo y despidiéndose de él.

