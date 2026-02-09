RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Al mismo estilo que Farfán y Xiomy? Luis Fernando sorprende al ayudar a vender ropa a Yahaira Plasencia

Luis Fernando Rodríguez apareció apoyando a Yahaira Plasencia durante su closet sale. El momento recordó lo que hicieron Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro semanas atrás.

09/02/2026

Yahaira Plasencia vuelve a dar que hablar, pero esta vez no por la música ni por polémicas, sino por su emprendimiento. La salsera se lanzó con todo a la venta de ropa y accesorios, y lo que más llamó la atención fue que no estuvo sola. A su lado apareció Luis Fernando Rodríguez, más conocido como "El Diablo", ayudándola a vender, al mismo estilo de lo que hicieron Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro.

Luis Fernando aparece ayudando a vender ropa a Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia se animó a vender ropa y accesorios a través de redes sociales. La cantante sorprendió a todos al aparecer acompañada de Luis Fernando Rodríguez, quien no dudó en ponerse la camiseta y ayudarla en pleno "closet sale".

Desde hace varios días, Yahaira Plasencia viene realizando transmisiones en vivo en TikTok, donde ofrece prendas de su clóset a precios cómodos. La artista se mostró suelta, divertida y con mucha actitud para las ventas, demostrando que también se defiende bien como emprendedora digital.

09.02.26 | Luis Fernando Rodríguez aparece ayudando a vender ropa a Yahaira Plasencia. Fuente: América Hoy

"49.90, gente, 49.90. Mira, esta de aquí puede ir con esta cartera de acá. Las dos por 35. Estos de aquí 25 porque estaban peladitos. Son tres piezas a 20, ¿dónde lo vas a conseguir? Ni en Gamarra, ni en Gamarra, ni en Centro de Lima, ni en Mesa Redonda", decía Yahaira mientras mostraba su mercadería en vivo.

Lo que más llamó la atención fue la presencia de Luis Fernando Rodríguez, más conocido como "El Diablo". En los videos difundidos por la propia cantante, se le ve ayudando a vender la ropa, conversando con las personas y apoyando a Yahaira en todo momento.

Esta escena hizo que muchos usuarios en redes sociales recuerden lo que ocurrió semanas atrás con Jefferson Farfán, quien apareció en los en vivos de Xiomy Kanashiro para respaldarla en su negocio de venta de vestidos. Las comparaciones no tardaron en aparecer.

Por otro lado, el emprendimiento de Yahaira no pasó desapercibido. En una de sus transmisiones, la salsera logró reunir a más de 14 mil personas conectadas al mismo tiempo, cifra que demuestra el interés de sus seguidores y el buen momento que atraviesa en redes.

La cantante no solo vendía, sino que interactuaba con su público, respondía comentarios y animaba a todos a aprovechar las ofertas. Muchos destacaron su desenvolvimiento y la naturalidad con la que manejaba la transmisión.

¿Casualidad o nueva tendencia?

En redes sociales, destacaron que ahora es tendencia que las parejas se apoyen en los emprendimientos online. Algunos lo tomaron como una simple coincidencia, mientras otros señalaron que el apoyo de la pareja siempre suma.

Lo cierto es que la imagen de Luis Fernando ayudando a Yahaira fue bien recibida. Más allá de las comparaciones, Yahaira Plasencia continúa firme con su venta de ropa y accesorios, demostrando que sabe reinventarse y aprovechar las plataformas digitales. La salsera dejó en claro que no le teme a explorar nuevos caminos y que, cuando se trata de trabajar, no hay problema en hacerlo en equipo.

Por ahora, su "closet sale" sigue dando que hablar. La salsera muestra que un emprendimiento también puede ser un espacio donde el amor y el apoyo se notan.

En conclusión, el emprendimiento digital de Yahaira Plasencia ha logrado captar la atención del público no solo por las ofertas, sino también por la dinámica que mostró durante sus transmisiones en vivo. La presencia de Luis Fernando Rodríguez generó comentarios y comparaciones, pero lo concreto es que la salsera mantiene una buena respuesta en redes.

